Lo aspettavamo da anni, e finalmente Suzuki sembra aver realizzato il sogno di molti: la nuova versione del piccolo fuoristrada Suzuki Jimny è stata avvistata, e finalmente ha 5 porte!

La storia del nuovo Suzuki Jimny è stata decisamente travagliata: inizialmente l’arrivo sul mercato europeo ha fatto scoppiare un gran successo di vendite, il fuoristrada giapponese è piccolo e stiloso, comodo per i terreni accidentati ma anche per la città grazie alla posizione di guida più alta della media e a una lunghezza complessiva molto contenuta – appena 3 metri e 48 centimetri. Successivamente però, Suzuki è stata costretta a ritirare dal mercato il suo Jimny a causa delle normative antinquinamento molto stringenti dell’UE; da qualche mese il marchio giapponese ha riportato in Italia il Jimny in una versione autocarro a 2 posti (l’abbiamo provata qualche mese fa, qui trovate la recensione), ma il mercato vuole di più, vuole più spazio e più posti a sedere.

Ecco quindi che Suzuki si inventa il Jimny a passo lungo, con 5 porte e (si immagina, visto che non abbiamo foto degli interni) una panca posteriore da almeno 2 posti, se non 3.

Secondo le fonti di Carbuzz, che ha pubblicato le foto spia del nuovo Jimny 5 porte, questa nuova versione del fuoristrada giapponese sarebbe arrivata alla fase dei test finali, e dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno o al più tardi all’inizio del 2023.

Jimny Long, questo il possibile nome per la nuova variante a 5 porte, è lungo 3 metri e 83 centimetri, meno di 40 centimetri in più del modello “corto”, e non dovrebbe variare invece in altezza o larghezza, mantenendo quindi un aspetto molto minuto.

Sotto al cofano si trova un’altra importante novità: anziché il motore aspirato da 1.5 litri da 102 cavalli che abbiamo testato qualche mese fa, Suzuki ha scelto un motore turbo abbinato a un sistema mild-hybrid, per ridurre le emissioni ed essere quindi ben accetta anche sul mercato europeo – questo sistema permetterà di ridurre leggermente le emissioni e permetterà di compensare l’aumento di peso generato dall’allungamento dell’auto.