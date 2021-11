Tante novità da Zero Motorcycles, arriva la SR 2022

Zero Motorcycles si prepara a un 2022 decisamente scoppiettante, con l’introduzione di tante novità come la nuova SR 2022, la nuova piattaforma Cypher III+, il nuovo store digitale da cui acquistare upgrade per la propria moto, e anche nuove batterie che promettono tanta autonomia in più!

Tra le più importanti novità troviamo le nuove batterie 14.4+ e 15.6+, le cui rispettive capacità sono facilmente intuibili dai nomi: il segno “+” sta però a indicare la possibilità di aumentare ulteriormente la capacità, fino a 17,3 kWh, senza la necessità alcun intervento fisico sulla moto. Grazie al Cypher Store infatti sarà possibile acquistare uno sblocco software che aumenta la capacità delle batterie, e di conseguenza l’autonomia chilometrica. Per i più assetati di strada, nel 2022 arriverà anche un nuovo powertank – una batteria aggiuntiva da installare sulla moto – che porterà la capacità complessiva a 21 kWh, e l’autonomia autostradale a poco più di 180 km.

Dal già citato Cypher Store, che Zero Motorcycles si sta preparando a lanciare, sarà possibile acquistare diverse tipologie di upgrade: oltre all’aumento di capacità sulla batteria si potranno migliorare le prestazioni del motore della propria moto, aggiungere la modalità parcheggio e le manopole riscaldate, o persino aggiungere il navigatore sulla strumentazione della moto. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili come optional sui nuovi modelli Zero SR/S, Zero SR/F e Zero SR.

Proseguiamo con il pezzo forte, la nuova SR 2022: questo nuovo modello della casa californiana si basa sul telaio della SR/F, e ne riprende diverse caratteristiche estetiche. La principale differenza sta nel motore, perché sulla SR troviamo un motore elettrico ZF 75-10 depotenziato, che eroga 55 kW e 166 Nm di coppia, con una velocità massima di 167 km/h. La batteria 14.4+ installata promette 251 km di autonomia nel ciclo urbano e 124 km di autonomia autostradale alla velocità di 113 km/h.

La nuova Zero SR sarà proposta in colorazione grigio Graphite al prezzo di partenza di 19.300.