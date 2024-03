Taycan Turbo GT è la Porsche più potente di sempre, con i suoi 1.108 cavalli elettrici

In un mondo in cui le prestazioni sono in costante crescita, anche un'auto elettrica come la Porsche Taycan Turbo S può essere migliorata. Entra in scena così la Porsche Taycan Turbo GT, la Porsche di serie più potente di tutti i tempi. I doppi motori erogano una potenza massima di 1.033 cavalli, con un picco di 1.108 CV e 1.304 Nm per due secondi in modalità launch control.

Questo incredibile surplus di potenza spinge l'auto da 0 a 100 km/h in soli 2,2 secondi, o 2,1 secondi se si opta per il pacchetto Weissach opzionale. Alcuni potrebbero far notare che la Tesla Model S Plaid e la Lucid Air Sapphire possono raggiungere i 100 km/h in meno di due secondi, ma è importante sottolineare che Porsche non calcola quella tempistica in modalità sparo.

Tuttavia, la velocità in linea retta non è l'unico obiettivo della Taycan Turbo GT; questa vettura elettrica è stata progettata per dominare le piste. Una versione di pre-produzione ha già infranto il record sul giro del Nurburgring Nordschleife per le berline elettriche, registrando un tempo di 7:07.55. Inoltre, ha stabilito il record come auto di serie più veloce sul Weathertech Raceway Laguna Seca con un tempo di 1:27.87.

La Turbo GT presenta numerosi aggiornamenti rispetto alla Turbo e alla Turbo S standard, inclusa una potente unità a carabina in silicone sull'asse posteriore. Porsche ha anche regolato il rapporto del cambio a due velocità e le sospensioni Porsche Active Ride, specificamente tarate per la GT, sono di serie, garantendo una guida stabile e reattiva in pista.

Di serie ruote forgiate leggere da 21 pollici, ma è possibile optare per altre ruote della Turbo S. Dietro le ruote si trovano i freni Porsche Ceramic Composite standard con pinze anteriori a 10 pistoncini verniciate in oro. Porsche afferma che le modifiche alla camera del disco freno e all'alloggiamento della pinza hanno permesso di ridurre il peso di oltre 2 kg.

I fari LED Matrix Design sono di serie, ma è possibile aggiungere le luci LED Matrix Design HD come optional. La Turbo GT è riconoscibile grazie alle minigonne laterali SportDesign in fibra di carbonio, alle calotte degli specchietti in fibra di carbonio e al montante B in fibra di carbonio. La versione standard della Turbo GT è dotata di uno spoiler adattivo con un deflettore Gurney in fibra di carbonio, mentre il pacchetto Weissach include un'ala fissa anch'essa in carbonio.

Sono disponibili sei colori standard, comprese due nuove tonalità chiamate Pale Blue Metallic e Purple Sky Metallic, che saranno esclusive della Turbo GT per l'anno modello 2025 prima di essere rese disponibili per altri modelli l'anno successivo. Saranno anche disponibili opzioni Paint to Sample, come consuetudine.

I clienti interessati alla versione più adatta alla pista della Taycan Turbo GT apprezzeranno il pacchetto Weissach, che per la prima volta è un'opzione gratuita. Questo pacchetto fornisce un carico aerodinamico estremo e riduce il peso di quasi 70 kg rispetto alla Turbo S. Per ottenere questa significativa perdita di peso, Porsche ha sostituito l'area dei sedili posteriori della Taycan con un vano portaoggetti in fibra di carbonio. Il pacchetto Sport Chrono è stato eliminato, così come i tappetini del pavimento e del bagagliaio. È presente anche meno isolamento acustico. Poiché non ci sono sedili posteriori, Porsche ha ulteriormente ridotto il peso rimuovendo gli altoparlanti posteriori, per un totale di solo quattro.

La scritta illuminata Porsche sul bagagliaio non è disponibile con il pacchetto Weissach, così come il cofano del bagagliaio elettrico o il tetto in vetro. A differenza di altre varianti Taycan, che presentano una porta di ricarica su entrambi i lati, la Turbo GT Weissach rinuncia alla porta di ricarica AC sul lato del conducente per risparmiare peso.

I prezzi della Porsche Taycan Turbo GT partono da 249.188 euro con inizio consegne previsto per la primavera.