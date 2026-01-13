Telepass presenta una nuova iniziativa dedicata a chi vuole viaggiare in modo più semplice e conveniente, soprattutto nei mesi invernali. Con la campagna Telepass “Sempre”, valida fino al 10 febbraio, avete l’opportunità di aderire subito a un’offerta pensata per accompagnarvi nei vostri spostamenti quotidiani e nei viaggi più lunghi, unendo praticità, tecnologia e risparmio. Un’occasione ideale per chi desidera evitare code ai caselli e gestire i pagamenti in modo automatico e sicuro.

Vedi offerta su Telepass

Telepass Sempre, perché approfittarne?

Uno dei principali vantaggi della promozione riguarda il canone zero: attivando Telepass durante il periodo della campagna, potete usufruire di 1 anno di abbonamento completamente gratuito, senza alcun costo fisso. Questo significa poter accedere a tutti i servizi Telepass senza spese iniziali, sperimentando in piena libertà la comodità di un sistema che semplifica la mobilità e rende ogni viaggio più fluido.

La promozione non si limita all’abbonamento gratuito, ma vi permette anche di ottenere un significativo risparmio sui pedaggi autostradali. Inserendo il codice 5OPED entro 15 giorni dall’attivazione, potete beneficiare di uno sconto fino al 50% sui pedaggi, con un massimo di 5 euro al mese, per un totale complessivo di 30 euro. Un vantaggio concreto che si traduce in un risparmio reale per chi utilizza spesso l’autostrada.

Grazie a questa iniziativa, Telepass conferma il proprio impegno nel rendere la mobilità sempre più accessibile e conveniente. Aderendo alla campagna invernale Telepass “Sempre” entro i termini previsti, potete iniziare fin da subito a risparmiare sui vostri viaggi, godendo di un servizio affidabile e pensato per accompagnarvi ogni giorno, senza rinunciare alla comodità e al controllo delle spese.

