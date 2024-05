Confronto prezzi Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo, come risparmiare in autostrada

Il panorama dei sistemi a telepedaggio, ovvero quei dispositivi che permettono di pagare automaticamente il casello autostradale e coprire ulteriori servizi accessori (come strisce blu, bollo, soccorso stradale, ZTL etc) prevede tre principali player, come: Telepass, UnipolMove e MooneyGo.

Telepass è l’operatore più famoso e presente sulla rete, ma con il recente aumento che scatterà automaticamente il prossimo 1 luglio 2024 viene da domandarsi se rimane ancora il servizio più vantaggioso o migliore per le proprie necessità.

Telepass: tariffe e prezzi

Telepass ha goduto, come anticipato, per lungo tempo di una posizione di vantaggio sul mercato, avendo il potere di determinare prezzi e servizi offerti. Più in dettaglio:

Telepass Base : al costo di 1,83 euro al mese, con fatturazione trimestrale. A partire dal 1° luglio 2024, il prezzo salirà a 3,90 euro al mese;

: al costo di 1,83 euro al mese, con fatturazione trimestrale. A partire dal 1° luglio 2024, il prezzo salirà a 3,90 euro al mese; Telepass Easy : costa 2 euro al mese, suddivisi in 1,26 euro per il dispositivo e 0,74 euro per i servizi dell'app. Dal 1° luglio 2024, il costo aumenterà a 4,64 euro al mese;

: costa 2 euro al mese, suddivisi in 1,26 euro per il dispositivo e 0,74 euro per i servizi dell'app. Dal 1° luglio 2024, il costo aumenterà a 4,64 euro al mese; Telepass Plus : gratuito per i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese. A partire dal 1° luglio 2024, il costo sarà di 4,90 euro al mese.;

: gratuito per i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese. A partire dal 1° luglio 2024, il costo sarà di 4,90 euro al mese.; Telepass Pay Per Use : non prevede alcun canone fisso, ma è necessario pagare una tariffa di attivazione di 10 euro, con un costo di 1 euro al giorno sia per il telepedaggio che per i servizi, ma solo nei giorni di utilizzo. Dal 1° luglio 2024, il prezzo sarà di 2,50 euro al mese;

: non prevede alcun canone fisso, ma è necessario pagare una tariffa di attivazione di 10 euro, con un costo di 1 euro al giorno sia per il telepedaggio che per i servizi, ma solo nei giorni di utilizzo. Dal 1° luglio 2024, il prezzo sarà di 2,50 euro al mese; Telepass Pay X: gratuito per il primo anno, poi 5,90 euro al mese o 2,50 euro se si rispettano determinate condizioni. Dal 1° luglio 2024, il prezzo sarà di 7,90 euro al mese. Include un conto e una carta prepagata BNL.

UnipolMove: tariffe e prezzi

UnipolMove è probabilmente il principale competitor e se utilizzato in abbinamento ad una assicurazione Unipol o ad un noleggio di UnipolRental permette di ottenere ulteriori sconti. Entro fine maggio è possibile attivare una offerta vantaggiosa, ideale per chi vuole abbandonare Telepass, e i suoi aumenti, alla ricerca di qualcosa di più vantaggioso.

UnipolMove (flat) : gratis per due dispositivi fino al 28 maggio 2024, poi 1,50 euro al mese;

: gratis per due dispositivi fino al 28 maggio 2024, poi 1,50 euro al mese; UnipolMove (pay per use): non prevede il canone fisso, ma è necessario pagare una tariffa di attivazione di 10 euro, con un costo di 0,50 euro al giorno sia per il telepedaggio che per i servizi, ma solo nei giorni di utilizzo.

MooneyGo: tariffe e prezzi

MooneyGo, nato dalla collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo, rappresenta un altro importante concorrente nel settore del telepedaggio. Più in dettaglio:

MooneyGo (flat) : 1,50 euro al mese con attivazione (e consegna del dispositivo) a 5 euro;

: 1,50 euro al mese con attivazione (e consegna del dispositivo) a 5 euro; MooneyGo (pay per use): non prevede il canone fisso, ma l’attivazione (e consegna del dispositivo) ha un prezzo di 10 euro, mentre son richiesti 2,20 euro solo nei mesi in cui si utilizza il servizio.

Tabella comparativa

Telepass UnipolMove MooneyGo Dove attivare Sito ufficiale, Telepass Point Sito ufficiale, agenzie UnipolSai Sito ufficiale, punti vendita Mooney Prezzi Flat Dal 1° luglio 2024: 3,90 €/mese (Base), 4,90 €mese (Plus) 1,50 €/mese 1,50 €/mese (5 € di attivazione) Prezzi Pay per use 10 € di attivazione, 1 € al giorno di utilizzo 10 € di attivazione, 0,50 € al giorno 10 €di attivazione, 2,20 €/mese Num. targhe 2 (1 per Pay per use) 1 (modificabile) 2 Dove opera Italia, Croazia, Francia, Portogallo, Spagna Italia* Italia

*Attenzione solo se viaggiate in Sicilia: al momento, come indicato in questa pagina, il servizio UnipolMove è ancora in attivazione.