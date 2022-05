Tra le tecnologie che si sono diffuse più rapidamente negli ultimi anni sulle auto che rientrano in una certa fascia di mercato, troviamo quella che permette di accedere all’auto senza necessità di utilizzare la chiave, neanche come telecomando; anche Tesla la utilizza sulle sue auto, anche se in più di un’occasione è stato dimostrato che si tratta di una tecnologia poco sicura, facile da aggirare da parte di qualche malintenzionato. L’ennesimo esempio di questo problema lo ha portato Sultan Qasin Khan, consulente per la società inglese specializzata in sicurezza informatica NCC Group: parlando con Bloomberg, Khan ha fatto luce sul funzionamento del protocollo di trasmissione dati BLE (Bluetooth Low Energy) e su come questo possa essere utilizzato da hacker per prendere il controllo del sistema di apertura e di accensione dell’auto.

Sfortunatamente non c’è una vera e propria soluzione a questo problema, o meglio la soluzione c’è ma sarebbe troppo costosa da implementare: per rendere più sicuro questo sistema bisognerebbe rivedere completamente il sistema di accesso, andando a sostituire anche delle componenti fisiche sull’auto – e come ben sappiamo Tesla non ama richiamare in officina le sue auto se non è davvero strettamente necessario.

La tecnologia BLE utilizzata dalle auto è diffusa anche in altri ambiti della vita, come quello della domotica, e allo stesso modo può essere sfruttata per prendere il controllo di porte, finestre e luci che possono essere regolate da remoto; aggirare i sistemi di sicurezza è fin troppo facile per chi mastica di questi argomenti, e per questo bisogna ripensare l’implementazione di queste tecnologie negli oggetti che utilizziamo quotidianamente – compito affidato al Bluetooth Special Interest Group, impegnato a rendere i protocolli di trasmissione dati via Bluetooth sempre più sicuri.

Come già avvenuto in passato, Tesla non si pronuncia in merito a queste notizie, ma la speranza è che il team di informatici dell’azienda sia sempre al lavoro per rendere più sicuro e inespugnabile il sistema di accesso senza chiavi.