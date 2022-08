Durante l’ultimo incontro annuale per gli shareholder, il CEO di Tesla Elon Musk ha dato qualche piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori per quanto riguarda il Cybertruck: a quanto pare il prezzo finale del mezzo sarà sensibilmente più alto di quanto inizialmente comunicato a causa dell’aumento del costo di quasi tutte le materie prime necessarie alla produzione.

Inoltre, sembra che i macchinari necessari alla produzione stiano per essere installati nella Gigafactory vicino ad Austin, nello stato americano del Texas.

Inizialmente atteso sul mercato entro la fine del 2021, il Cybertruck è poi slittato al 2022 e secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Musk la produzione del pick-up elettrico dovrebbe iniziare verso la fine del 2022; con l’inizio della produzione della Tesla Model Y in Texas la produzione del Cybertruck è slittata ancora, e lo scorso mese di marzo Tesla ha confermato che la produzione del Cybertruck non inizierà prima del 2023. L’ultimo aggiornamento risale a giugno, quando Musk ha indicato nella metà del 2023 l’inizio della produzione del tanto chiacchierato pick-up elettrico che ha decine di migliaia di pre-ordini in attesa ormai da 3 anni.

Riuscirà Tesla a rispettare quest’ultima tempistica comunicata? Impossibile saperlo ad oggi, non possiamo che basarci su quanto comunicato dal CEO della compagnia.

Intanto però Tesla ha dovuto rivedere sia le specifiche tecniche sia il prezzo di Cybertruck, preché dal 2019 a oggi sono cambiate tantissime cose e Tesla non è più nella posizione di produrre a quel prezzo il veicolo mostrato.

“Il prezzo di Cybertruck era stato annunciato nel 2019 con un costo di caparra di 99$ – da allora sono cambiate tante cose. Le specifiche tecniche e il prezzo sono cambiate. Lo so, è una brutta notizia, ma non c’era modo di prevedere l’inflazione che avrebbe colpito e i vari problemi tecnici che tutti noi abbiamo vissuto in prima persona. Quello che posso dire è che il Cybertruck sarà un veicolo pazzesco, una macchina veramente ben realizzata.” ha dichiarato ieri Elon Musk.

“Il prezzo cambierà” ha detto, che tradotto significa “il prezzo aumenterà” perché non esiste la minima possibilità che Tesla abbia rivisto il listino al ribasso.

Nei prossimi mesi i macchinari necessari alla produzione saranno installati nella fabbrica texana, dopodiché entro la metà del 2023 la produzione raggiungerà il massimo ritmo per evadere tutti gli ordini quanto prima.