Tesla lancia una nuova app per Apple Watch

Tesla ha annunciato l'introduzione di numerose nuove funzionalità con l'aggiornamento festivo di quest'anno, tra cui la possibilità di visualizzare i video di Sentry Mode direttamente dal telefono, un nuovo allarme per il traffico trasversale in retromarcia, una modalità "Babbo Natale" per il Cybertruck, e molto altro.

Gli aggiornamenti inizieranno a essere distribuiti dalla prossima settimana e introdurranno il supporto all'Apple Watch per l'app Tesla, permettendo agli utenti di utilizzare l’orologio come chiave digitale del veicolo.

Questo aggiornamento rappresenta un notevole miglioramento in termini di connettività e sicurezza per gli utenti Tesla. Con la possibilità di accesso e controllo delle funzioni del veicolo direttamente dall'Apple Watch, gli utenti possono ad esempio aprire il bagagliaio o avviare il riscaldamento del veicolo senza la necessità del telefono. Inoltre, la nuova funzione di visualizzazione dei video di Dashcam e Sentry Mode direttamente sullo smartphone facilita la condivisione di filmati in caso di incidenti con le assicurazioni o le autorità.

Le novità non si fermano qui: Tesla ha introdotto anche l'aggiornamento di sicurezza con l'alert per il traffico trasversale in retromarcia, che avvisa il conducente con un segnale acustico e una barra rossa sulla videocamera di retromarcia in presenza di veicoli o pedoni in avvicinamento.

Altre funzioni interessanti includono la riduzione automatica del volume della musica quando la vettura è in retromarcia e l’impostazione dell'energia di arrivo a destinazione, che permette di pianificare il livello di carica della batteria necessario alla fine del viaggio.

La tanto attesa "modalità Babbo Natale" trasforma il Cybertruck visualizzato sullo schermo in una slitta guidata da un robot Tesla, aggiungendo un tocco di festività al veicolo. Inoltre, il Cybertruck sarà dotato di giochi arcade sullo schermo posteriore e di una visualizzazione migliorata della telecamera posteriore, con supporto per lo zoom tramite gesture.

L'aggiornamento include anche il ritorno dello spettacolo di luci sincronizzate di Tesla, con due nuove coreografie quest'anno, e introduce miglioramenti per l'app Sirius XM e TuneIn, riepiloghi della manutenzione del veicolo visualizzabili dallo schermo, la regolazione dei sedili passeggeri non occupati, notifiche per l'apertura delle maniglie delle portiere e un nuovo gioco da tavolo chiamato Boomerang Fu. Non manca l'aggiornamento dell'app dedicata agli scherzi, che ora può attivare suoni a sorpresa non appena qualcuno si siede.

In sintesi, il nuovo aggiornamento festivo di Tesla non solo migliora l’interazione tra il veicolo e l'utente attraverso soluzioni tecnologiche avanzate ma arricchisce anche l'esperienza di guida con funzioni di intrattenimento e sicurezza aggiuntive, rendendo i viaggi più sicuri, confortevoli e divertenti.

Tesla, fondata nel 2003, non solo ha rivoluzionato l'industria automobilistica con la produzione di auto completamente elettriche ma ha anche integrato un grande livello di sofisticate funzionalità software e hardware. Questo calibro di innovazione si riflette anche nell'aggiunta di funzionalità come le chiavi digitali e la visualizzazione di video di sicurezza direttamente dai dispositivi degli utenti, esemplificando quanto possa essere avanzata la convergenza tra auto e tecnologia personale.

Interessante è notare come Tesla abbia reso i progressi tecnologici una parte integrante delle festività: la modalità Santa che trasforma il Cybertruck in una slitta natalizia è un chiaro esempio di come l'azienda giochi con la tecnologia per attirare l'attenzione su di sé.