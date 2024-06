Tesla Model 3 più cara da inizio luglio? Forse, e la colpa è dei dazi

Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo ai potenziali aumenti dei dazi sulle automobili elettriche prodotte in Cina e importate nell'UE, una mossa che potrebbe colpire anche Tesla. La compagnia ha avvertito che i prezzi della Model 3 dalla Giga Shanghai potrebbero aumentare.

A partire dal 1 luglio, la Commissione Europea potrebbe effettivamente imporre dazi più alti sui modelli importati dalla Cina. Secondo indagini interne all'UE, alcune industrie cinesi ricevono sostegno dal governo locale, il che potrebbe influenzare i prezzi nel mercato europeo. Non tutte le marche ricevono gli stessi benefici, quindi non è certo che tutti i modelli Made in China saranno colpiti allo stesso modo dagli aumenti tariffari.

Nonostante le incertezze, Tesla ha pubblicato un avviso preoccupante sulla pagina di prenotazione della Model 3:

"Il prezzo di Model 3 potrebbe aumentare dal 1° luglio 2024 a causa dei dazi sull'importazione previsti. Ritira l'auto a giugno per assicurarti il prezzo attuale. "

Un avviso che potrebbe suggerire cosa possiamo aspettarci in termini di modifiche di prezzo su alcune vetture. Al netto di questo, Elon Musk potrebbe anche utilizzare questa situazione in modo strategico, poiché Tesla ha bisogno di vendite solide a giugno per migliorare un trimestre incerto.

Il primo trimestre del 2024 non è stato positivo, con le consegne che sono scese sotto le 400.000 unità. Tesla non può permettersi un altro trimestre in declino e quindi incoraggia il ritiro delle auto entro giugno. È probabile che i dazi verranno effettivamente aumentati, anche se le percentuali esatte non sono ancora chiare brand per brand.