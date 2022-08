Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della stazione di caricatori Tesla Supercharger in Germania dove la compagnia ha deciso di installare una piccola piscina da lasciare a libero utilizzo a chi sta ricaricando l’auto, ma non si tratta dell’unica stazione Supercharger dotata di svaghi pensati per rendere la fase di ricarica più rilassante e piacevole: è il caso della stazione di Endsee, sempre in Germania, dove la compagnia bk Group ha installato dei lounge prefabbricati di forma cubica – non per niente chiamati ‘Qubes‘.

All’interno di questi cubi innanzitutto c’è l’aria condizionata, dettaglio non da poco di questi tempi durante i quali stiamo toccando temperature pazzesche anche per il periodo estivo, e troviamo anche macchinette per snack e bevande, bagni pubblici e altri servizi.

La compagnia, in partnership con Tesla, installerà più di 300 di questi cubi in giro per l’Europa nei prossimi 3 anni; l’intento della compagnia tedesca bk Group è quello di trasformare le stazioni Supercharger in dei veri e propri paradisi per la ricarica. Non che ci voglia poi molto: dei bagni puliti, un’area lounge comoda e fresca, macchinette per cibo e altri prodotti, piccoli ambienti tipo ufficio dove portare avanti il proprio lavoro, magari un’area gioco per bambini e il gioco è fatto! Lo spazio minimo dei Qube è di 50 metri quadrati, ma possono essere facilmente rivisti nelle dimensioni grazie al design modulare.

Inoltre i cubi sono facilmente trasportabili e combinabili tra loro; l’installazione è semplicissima, basta avere l’acqua e la corrente elettrica per attivare tutti i servizi previsti.

Soffermandosi sul cibo, bk Group ci tiene a sottolineare che non collabora con le grandi corporation per la fornitura di snack, ma preferisce dare lavoro a realtà locali che producono cibo e snack in modo sostenibile, per un massimo di 80 prodotti selezionati per ogni stazione. Ad esempio, nella stazione di Endsee, la prima dove sono stati installati i Qube, è possibile acquistare vini della Franconia, cioccolati locali, olio e tanto altro.