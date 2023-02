Si chiama “The Boulder” ed è prodotta dalla ditta americana Colorado Teardrops specializzata in roulotte dalle forme e dimensioni più disparate per chi va in campeggio nella natura incontaminata; la particolarità di The Boulder sta nella piattaforma su cui si basa, in grado di ospitare una batteria al litio e un sistema di ricarica rapida in corrente continua.

Lunga poco più di 3 metri e mezzo, questa roulotte ospita una batteria da 75 kWh che può ricaricare la batteria di un’auto elettrica durante il campeggio. Nonostante la batteria di dimensioni decisamente importanti, il peso della roulotte è di 998 kg – per fare un confronto, il modello Mount Massive di Colorado Teardrops pesa 667 kg ma è completamente privo di batterie. In sostanza si tratta di una gigantesca powerbank su ruote nella quale si può anche dormire, uno strumento perfetto per chi ama la natura e vuole esplorarla senza intaccarla troppo.

All’interno di The Boulder possono dormire fino a 4 adulti grazie al letto matrimoniale e al letto a castello; la cabina è realizzata esternamente in alluminio aeronautico mentre all’interno troviamo pavimenti in legno e diverse prese elettriche per vivere come se fossimo a casa, collegati a un impianto elettrico.

Lo sviluppo di The Boulder non è ancora completato ma il primo prototipo è già stato realizzato, mentre la compagnia ha già in programma altri 2 modelli di roulotte dedicate ai veicoli elettrici: la prima si chiama The Golden, supererà i 5 metri di lunghezza e avrà una batteria da 125 kWh, mentre la seconda si chiamerà The Denver, avrà una lunghezza superiore agli 8 metri e una batteria da ben 200 kWh.

Il prezzo di queste roulotte dotate di batteria di supporto non può che essere influenzato dal costo delle batterie stesse: ecco quindi un prezzo di partenza di 67.000 $ per The Boulder, con la possibilità di aggiungere alcuni optional come l’impianto di aria condizionata da 2000W (3250 $) o un impianto di riscaldamento a propano (2000 $). Nessuna informazione sui prezzi degli altri 2 modelli ma è facile immaginarsi cifre ampiamente superiori ai 100.000 $.. e sì che una volta si andava in campeggio per risparmiare.