Sui portatili ARM la batteria durerà quasi il doppio, finalmente!

Secondo una recente fuga di informazioni, Dell sta pianificando il lancio di una nuova variante ARM del suo popolare laptop XPS 13. Un documento confidenziale di 311 pagine ottenuto da VideoCardz rivela dettagli significativi sulla nuova imminente versione dell'XPS 13, oltre a fornire indicazioni sulla tempistica di rilascio dei chip di prossima generazione di Qualcomm per Windows su Arm.

Oltre alla roadmap con i nuovi modelli Dell, VideoCardz ha condiviso una tabella comparativa all'interno della quale si possono notare le evidenti differenze in termini di autonomia tra i modelli con processori Intel ADL i7 e quelli con CPU Qualcomm SC8380XP.

VideoCardz

Come si può notare dai dati presenti nella tabella l'incremento prestazionale in due casi su 3 è superiore al 90% nel test di riproduzione video in locale.

Il modello in questione, l'XPS 13 con processore Snapdragon X Elite di Qualcomm, dovrebbe debuttare la prossima settimana. Questo lancio coinciderà con un evento di Microsoft riguardante Surface e Windows dedicato specificamente a Windows su Arm. La suddetta variante dell'XPS 13 sarà disponibile in tre versioni con differenti tipi di schermi: FHD, QHD+ e OLED.

Il documento menzionato in apertura svela anche piani per un aggiornamento dell'XPS 13 Plus del 2022, caratterizzato da una touch bar sulla fila superiore della tastiera e solamente due porte USB-C per la connettività. La durata della batteria varierà a seconda del modello; per esempio, la navigazione web è stimata intorno alle 13 ore per il display FHD+, oltre 12 ore per la versione QHD+ e circa 9 ore per la variante OLED di LG Display.

Altro dettaglio interessante è l'introduzione di un nuovo pannello OLED tandem di LG Display destinato a questo modello di XPS 13. Questi pannelli, originariamente introdotti nel 2019 per i display automobilistici, sono stati espansi ai pannelli OLED pieghevoli da 17 pollici equipaggiati sui portatili usciti l'anno scorso. Recentemente, anche Apple ha adottato questa tecnologia per il nuovo iPad Pro, che migliora la luminosità e la durata della vita del pannello attraverso l'uso di due strati OLED.

Per quanto riguarda i processori, il documento di Dell menziona QC Oryon V2 per la seconda metà del 2025 e un possibile V3 previsto per la fine del 2027, segnalando un notevole intervallo tra le revisioni. Sono previsti anche nuovi modelli XPS 14 per il gennaio 2026 con i chip Oryon V2 o i CPU Panther Lake di Intel, nonché un aggiornamento dell'XPS 13 con i CPU Lunar Lake di Intel e Oryon V2 di Qualcomm.

Inoltre, Dell anticipa l'arrivo di nuove GPU Nvidia all'inizio del 2025, seguite da un aggiornamento all'inizio del 2026. Microsoft ha programmato un evento AI e Surface per Windows lunedì 20 maggio alle 10AM PT / 1PM ET, che sarà seguito dalla conferenza annuale per sviluppatori Build dal 21 al 23 maggio, rendendo evidente che sarà una settimana ricca di annunci riguardanti Windows su Arm e le novità su AI.