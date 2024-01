The I.C.E. 2024: data, programma e biglietti

Il prestigioso concorso d'eleganza per auto classiche, noto come The I.C.E., farà il suo ritorno venerdì 24 e sabato 25 febbraio, incantando gli appassionati delle quattro ruote sul lago ghiacciato alle pendici delle maestose montagne dell'Engadina. L'evento, riconosciuto come un'esperienza unica nel suo genere, ha già lasciato un'impronta indelebile nell'edizione precedente, attirando personalità di spicco del mondo automobilistico, tra cui il rinomato Horacio Pagani.

Quest'anno, The I.C.E. si ripresenta con una formula ancora più intrigante, promettendo emozioni e stile senza precedenti. L'atmosfera gelida del lago con le sue distese di ghiaccio sarà lo scenario perfetto per esaltare la bellezza delle auto classiche che sfileranno con eleganza, testimoniando l'incanto senza tempo del connubio tra meccanica di alta precisione e design raffinato.

Mappa

Come accennato in apertura, The I.C.E si tiene a St. Moritz, sull'omonimo lago ghiacciato.

Programma

Nel corso della prima giornata, venerdì 23 febbraio, il lago si trasformerà in un suggestivo museo all'aperto. Le automobili faranno il loro ingresso nel pittoresco villaggio di The I.C.E., dove saranno attentamente scrutinate e valutate da una giuria di esperti.

Il giorno successivo, sabato 24 febbraio, le vetture saranno suddivise per categorie e prenderanno parte alle emozionanti prove sulla pista del lago ghiacciato, appositamente preparata per l'occasione.

In entrambe le giornate, la kermesse aprirà alle ore 9.00 della mattina per concludersi verso le 17.00.

La giuria, composta da personalità di spicco ed esperti del settore, osserverà attentamente ed esprimerà il proprio giudizio non solo sulle prestazioni, ma anche sullo stile e la dinamica di guida sulla superficie innevata.

Al termine di queste avvincenti manovre sul ghiaccio, si procederà con la solenne cerimonia di premiazione. Durante questo momento, saranno conferiti i prestigiosi riconoscimenti alle eccellenze di ciascuna delle 5 categorie distintive di The I.C.E. di quest'anno: Barchettas on the Lake, Open wheels, Concept Cars & One Offs, Icons on Wheels e Racing Legends.

Biglietto

L'ingresso per il The I.C.E. non è gratuito come nelle precedenti edizioni, ma è necessario acquistare un ticket di ingresso che varia da circa 80 euro ad un massimo di 150 euro per chi desidera il pacchetto weekend.

Disponibile anche l'opzione VIP, dal prezzo di circa 1.000 euro, che offre accesso a praticamente qualsiasi zona. Importante sottolineare che i bambini sotto i 10 anni entrano sempre gratis se accompagnati.