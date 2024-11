Toyota, avanti tutta con il motore a combustione di idrogeno

Toyota ha partecipato alla Super Taikyu Series in Giappone il 16-17 novembre con una GR Corolla H2 Concept alimentata a idrogeno liquido. Durante l'evento, l'azienda ha anche presentato un prototipo più avanzato che mira a recuperare e riutilizzare i vapori di idrogeno generati durante la guida.

Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo di veicoli a idrogeno più efficienti. L'idrogeno liquido offre una maggiore densità energetica rispetto a quello gassoso, consentendo di immagazzinare più carburante nello stesso spazio. Tuttavia, parte dell'idrogeno evapora a causa del calore del motore, un problema che Toyota sta cercando di risolvere.

Il nuovo concept di Toyota propone diverse modalità per riutilizzare l'idrogeno evaporato: carburante aggiuntivo, il vapore viene pressurizzato e reindirizzato nei cilindri del motore; generazione di elettricità, l'idrogeno gassoso alimenta una piccola cella a combustibile per produrre energia per i sistemi di bordo; formazione di vapore acqueo, combinando l'idrogeno con l'ossigeno dell'aria, si produce vapore acqueo innocuo da rilasciare nell'ambiente.

L'obiettivo di Toyota è raggiungere la neutralità carbonica attraverso un approccio diversificato, non limitandosi solo ai veicoli elettrici. L'azienda punta su un portafoglio di tecnologie, incluso l'idrogeno, per contribuire alla riduzione delle emissioni.

Questo progetto dimostra l'impegno continuo di Toyota nell'innovazione nel campo dei veicoli a idrogeno, cercando soluzioni creative per aumentare l'efficienza e le prestazioni di questa tecnologia alternativa ai combustibili fossili.