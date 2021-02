Toyota, due nuove elettriche nel 2021 destinate all’America

Toyota ha ufficializzato l’intenzione di lanciare tre nuovi modelli elettrificati sul mercato americano durante il 2021. Nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di due nuove auto elettriche e di una plug-in.

Nonostante la casa automobilistica abbia reso noto la volontà di lanciare sul mercato nuovi veicoli nel corso di quest’anno, non sono state diffuse informazioni e dettagli relative alle stesse vetture. Sappiamo però che la società potrebbe optare per l’utilizzo della piattaforma e-TNGA, progettata e realizzata per essere modulare e dunque per poter essere utilizzata come base per modelli a batteria con dimensioni differenti. Grazie a ciò sarà dunque possibile giungere allo sviluppo di vetture dotate di uno o più motori elettrici con trazione anteriore, posteriore e integrale con la conseguente possibilità di implementare batterie con diverse capacità. Non a caso dunque la cosiddetta piattaforma e-TNGA si adatterà perfettamente a veicoli di segmenti diversi.

Continuiamo ad essere leader nell’elettrificazione da oltre 25 anni, tutto è iniziato con la prima generazione di Prius. Le nuove Toyota elettrificate offriranno ai clienti una scelta più ampia di propulsori che meglio si adatteranno alle loro esigenze. Ha dichiarato Bob Carter, vicepresidente esecutivo delle vendite di Toyota Motor North America

É importante ribadire che Toyota sarebbe stata pronta ad ampliare la propria gamma elettrificata già nel 2019, ma la pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente portato ad un cambiamento nei piani. Ad oggi sembra esserci la conferma che porterà due nuove auto elettriche e una nuova ibrida plug-in sul mercato statunitense e, nonostante manchino i dettagli, a diffondere alcune indiscrezioni è la stessa Automotive News che afferma che almeno una delle due auto elettriche potrebbe essere un SUV e che una di queste potrebbe avere il marchio Lexus. Naturalmente si tratta di indiscrezioni, e non è dunque certo che il brand di lusso rientri nel piano di sviluppo delle nuove vetture.