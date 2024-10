Toyota e Subaru costruiranno insieme un nuovo veicolo elettrico

Toyota e Subaru stanno collaborando per sviluppare un nuovo SUV elettrico, previsto per gennaio 2026. Secondo un report di Nikkei Asia, questo modello sarà il secondo veicolo elettrico realizzato congiuntamente dalle due case automobilistiche giapponesi, dopo il bZ4X/Solterra già in commercio.

Il nuovo SUV elettrico sarà prodotto nello stabilimento Subaru di Yajima, a differenza del bZ4X e Solterra che vengono assemblati da Toyota ad Aichi. Per accelerare lo sviluppo e contenere i costi, il veicolo utilizzerà componenti derivati dai modelli elettrici già esistenti. L'obiettivo è raggiungere una produzione mensile tra le 15.000 e le 20.000 unità.

Toyota e Subaru puntano su un nuovo SUV elettrico per il 2026

I mercati principali saranno Nord America, Europa e Giappone, con possibili espansioni in altre aree. Non è ancora chiaro se il prezzo sarà più competitivo rispetto ai modelli attuali, che negli Stati Uniti partono da $44.465 per il bZ4X e $46.340 per il Solterra.

Le vendite dei modelli elettrici esistenti mostrano margini di miglioramento: negli USA, nei primi nove mesi del 2023, Toyota ha venduto 13.577 bZ4X, mentre Subaru ha piazzato 9.137 Solterra. Questi numeri sono inferiori a quelli di concorrenti come Hyundai Ioniq 5 (30.318 unità) e Kia EV6 (15.985 unità).

Strategia futura e collaborazione

Oltre a questo nuovo modello, Toyota e Subaru hanno annunciato lo sviluppo di altri tre veicoli elettrici, tutti crossover. Se la produzione del nuovo SUV inizierà effettivamente a gennaio 2026, è probabile che le presentazioni ufficiali avvengano nella seconda metà del 2025.

Nonostante l'impegno nell'elettrificazione, entrambe le aziende continueranno a investire nei motori a combustione interna. Recentemente, in una conferenza congiunta con Mazda, sono stati annunciati nuovi sviluppi per migliorare l'efficienza dei motori tradizionali.