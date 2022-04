Tempi duri per la produzione di automobili, tra crisi dei chip, navi cargo che affondano e inondazioni nessuno è davvero al sicuro: è quello che devono aver pensato in Toyota, dopo aver scoperto che la fabbrica in Sud Africa è stata completamente bloccata da un’inondazione.

Le piogge intense registrate nella provincia di KwaZulu-Natal, in Sud Africa, sono state la vita a centinaia di persone e hanno distrutto proprietà per milioni di dollari; la fabbrica Toyota di Prospecton è stata colpita duramente, al punto che la compagnia ha dovuto bloccare completamente la produzione a causa dei danni subiti dalla struttura.

La fabbrica produce la Hilux e la Corolla Cross principalmente, e oggi dà lavoro a più di 7000 persone; a giudicare dalle foto e dai video circolati, non sarà facile risolvere la situazione e riprendere la produzione in poco tempo, le auto bloccate sulla linea di assemblaggio per di più saranno state rovinate dalle acque che lambiscono la parte bassa delle portiere.

La fabbrica di Prospecton produce modelli utilizzati localmente, per cui non dovrebbero esserci ritardi sulle consegne per i clienti europei o americani, ma resta l’enorme danno subito dalla compagnia – e dai poveri clienti in attesa delle Hilux e delle Corolla Cross in produzione – che dovrà lavorare duramente per sistemare la sua fabbrica e soprattutto per capire i danni subiti dai veicoli che sono stati colpiti dall’inondazione.

Toyota è il più grande produttore di automobili mondiale, e nonostante la sua importanza non è immune dai problemi che stanno affliggendo tutte le compagnie, come la crisi dei semiconduttori; a causa di questo problema, lo scorso agosto Toyota aveva annunciato l’intenzione di ridurre la produzione del 40% – fortunatamente sembra che almeno per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Toyota non sia rimasta coinvolta, a differenza di altri produttori come per esempio Ford, che oggi fatica a produrre la sua Ford Fiesta.