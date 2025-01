Questo è il nuovo motore sportivo di Toyota

Toyota ha presentato un nuovo motore turbo a 4 cilindri da 2.0 litri in grado di erogare oltre 400 CV, installato su un prototipo basato sulla GR Yaris al Salone dell'Auto di Tokyo 2025. Il Chief Technology Officer Hiroki Nakajima lo ha definito un "game changer" per la casa automobilistica giapponese.

Questo nuovo propulsore fa parte di una nuova gamma di motori ottimizzati per l'elettrificazione, ma senza trascurare le prestazioni. Sebbene Toyota non abbia rivelato ufficialmente i dati tecnici, Nakajima ha suggerito che la potenza potrebbe superare i 400 CV, con una coppia stimata di 500 Nm. Si tratta di valori estremamente elevati per un 2.0 litri, paragonabili ai motori high-performance di marchi come AMG.

Il nuovo 2.0 turbo è progettato per essere installato sia in posizione trasversale che longitudinale, rendendolo estremamente versatile. Toyota prevede anche una versione meno potente da circa 300 CV, mentre per le auto da competizione il motore potrà superare addirittura i 600 CV. Questo propulsore potrebbe essere al centro della futura gamma sportiva di Toyota, posizionandosi al di sopra dell'attuale 1.6 tre cilindri della GR Yaris e GR Corolla. Non è escluso che possa equipaggiare anche modelli Lexus ad alte prestazioni.

Lo sviluppo di questo nuovo motore si inserisce in una strategia più ampia di Toyota, che sembra intenzionata a rilanciare il suo impegno nel segmento delle auto sportive. Circolano infatti voci insistenti sul possibile ritorno di modelli iconici come la Celica o la MR2.

Allo stesso tempo, la divisione luxury Lexus sta lavorando a una nuova supercar, presumibilmente equipaggiata con un V8 biturbo, che dovrebbe rappresentare la versione stradale della nuova GT3 da competizione di Toyota. Nonostante le sfide poste dalle normative sulle emissioni e dal mercato sempre più orientato ai SUV, Toyota dimostra di voler continuare a soddisfare gli appassionati di auto sportive. L'obiettivo sembra essere quello di proporre alternative competitive ai modelli high-performance dei marchi tedeschi, ma a prezzi più accessibili.

Con questa mossa, Toyota si conferma un costruttore in grado di guardare al futuro dell'elettrificazione senza dimenticare le proprie radici sportive e la passione dei suoi clienti più esigenti. Il nuovo 2.0 turbo rappresenta un chiaro segnale in questa direzione, promettendo prestazioni da supercar in un formato compatto ed efficiente.