Toyota Prius è giunta alla quinta generazione dopo 25 anni sul mercato, periodo durante il quale sono stati venduti 5 milioni di esemplari: sin dalla sua prima generazione rilasciata alla fine degli anni ’90 la Prius è stata capace di distinguersi grazie a tecnologie all’avanguardia, soprattutto dal punto di vista del powertrain ibrido, e questo fa sì che rilasciare una nuova generazione dell’auto che in Italia conosciamo principalmente grazie alla forte diffusione tra i tassisti sia un compito particolarmente delicato. Toyota ha scelto di proporre la nuova Prius nella sola versione plug-in hybrid, dotata di una batteria da 13.6 kWh e di un powetrain ibrido che complessivamente è in grado di erogare 225 cavalli, ben 100 in più della generazione precedente.

Il percorso di elettrificazione di Toyota sta entrando in una nuova fase, e la nuova generazione della Toyota Prius è il primo passo verso un’offerta di auto ibride molto variegate, pensate per rispondere a esigenze diverse; la motorizzazione ibrida “alla spina” permette a Prius di distinguersi dal resto dell’offerta Toyota, che ormai da un paio di decenni ha fatto del Full Hybrid il suo cavallo di battaglia.

Per scoprirla in tutte le sue particolarità siamo volati ad Amburgo, dove Toyota ha organizzato una presentazione dinamica in cui ci ha raccontato l’auto nei minimi dettagli, per poi farcela guidare per un paio d’ore in un percorso misto, con una parte all’interno di Amburgo in cui abbiamo potuto apprezzare l’agilità e la facilità con cui la nuova Prius si fa portare, e un’altra parte nelle strade extra-urbane immerse tra boschi rigogliosi e pascoli di mucche.

Cosa ci ha convinto

Innanzitutto, il look: certo i gusti estetici sono soggettivi ma questa nuova Prius fa del look un evidente punto di forza. La stessa Toyota ammette candidamente di aver dato una maggiore priorità al design rispetto al passato, ma questo non ha avuto un impatto negativo sull’aerodinamica, che resta invariata rispetto alla 4° generazione. La nuova Prius è ancora un’auto dalla linea morbida ma ora è anche molto più moderna, anche grazie a un tetto più basso e più lungo – il punto più alto dell’auto si è spostato verso le ruote posteriori di parecchio, e questo aiuta ad avere un design più armonioso.

Le ruote sono state spinte il più possibile verso l’esterno, aumentando il passo di 50mm, a favore di una maggiore dinamicità alla guida e per aumentare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

Un altro aspetto su cui Toyota ha lavorato duramente è proprio quello della dinamicità di guida: non solo il motore ha ricevuto un importante aumento di potenza – 100 cavalli in più rispetto alla generazione precedente – ma la piattaforma è stata al tempo stesso irrigidita e alleggerita. Ora la Prius affronta le curve ad alta velocità senza nessuna esitazione ed è capace di un’accelerazione di tutto rispetto, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 6.8 secondi.

Tutto questo, tra l’altro, riesce a farlo mantenendo i consumi entro limiti più che accettabili: durante la nostra prova, iniziata con la batteria al 100% di carica, abbiamo percorso circa 90 km con un consumo di 2 litri di carburante per 100 km, portando al tempo stesso la batteria al 40% di carica – bisogna però considerare che l’auto ha viaggiato per lunghi tratti in modalità 100% elettrica, riconoscendo (grazie alla tecnologia di geofencing) che si trovava all’interno di un centro urbano e decidendo quindi di limitare le emissioni. La prova limitata non ci ha permesso di sbilanciarci sui consumi, torneremo su questo aspetto in occasione di una prova più estesa

Emissioni di CO2 che, tra l’altro, sono così basse da consentire alla Prius di accedere agli ecoincentivi per la fascia normalmente riservata alle auto elettriche, con CO2 emessa compresa tra 0 e 20 g per km percorso; la Prius ne emette 11, se si guida in modalità ibrida, e l’agevolazione fiscale diventa quindi particolarmente interessante.

Come anticipato in apertura, la batteria agli ioni di litio installata (sotto ai sedili posteriori, così da non ridurre lo spazio a disposizione nel bagagliaio) sull’auto è di 13.6 kWh e permette una percorrenza in modalità 100% elettrica di circa 80 km, stando ai dati dichiarati da Toyota; il dato è ottimo per la sua categoria, resta da vedere se sarà davvero raggiungibile in una guida normale, senza particolari attenzioni ai consumi energetici.