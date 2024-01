Toyota protegge l'investimento sull'idrogeno sparando contro le elettriche

Il presidente globale di Toyota, Akio Toyoda, ha dichiarato che prevede che le vendite di veicoli elettrici non supereranno il 30% a livello mondiale. Questa proiezione emerge dal suo forte impegno verso l'energia ibrida e quella a idrogeno come pilastri fondamentali per il futuro del settore automobilistico.

In un'intervista esclusiva a Toyota Times, la pubblicazione interna della casa automobilistica, Toyoda ha sottolineato la sua convinzione che i veicoli del futuro non dipenderanno esclusivamente dalle batterie. "Non importa quanti progressi facciano i veicoli elettrici a batteria" ha dichiarato Toyoda, "penso che avranno comunque solo una quota di mercato del 30%."

Il restante 70%, secondo Toyoda, sarà rappresentato da veicoli ibridi (HEV), veicoli a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), e motori a idrogeno. Toyoda ha sottolineato che la scelta tra le diverse tecnologie sarà guidata dai clienti e dal mercato, respingendo l'idea che decisioni normative o politiche possano determinare il futuro del settore.

Mentre alcuni mercati, come la Norvegia, hanno già superato il 30% di vendite di veicoli elettrici, l'Australia mostra una percentuale significativamente più bassa, con solo il 7% dei nuovi veicoli venduti nel 2023 completamente elettrici. Toyoda ha criticato l'approccio "unico per tutti" dei veicoli elettrici, sostenendo che i motori a combustione interna, anche alimentati a idrogeno, continueranno a essere una componente essenziale della mobilità.

La lenta adozione dei veicoli elettrici da parte di Toyota ha suscitato critiche, soprattutto considerando il lancio del primo veicolo completamente elettrico, il bZ4X, avvenuto nel 2021. Tuttavia, Toyota ha difeso la sua posizione sostenendo che le risorse impiegate per produrre un veicolo elettrico potrebbero essere utilizzate per costruire 90 ibridi, compensando così le emissioni lungo l'intero ciclo di vita.

Oltre agli investimenti nei veicoli ibridi, Toyota ha continuato a sostenere la tecnologia dell'idrogeno con celle a combustibile, mostrando il suo impegno attraverso prototipi come GR Corolla e GR Yaris.