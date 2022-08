Previste giornate di traffico intenso per il controesodo di sabato 27 e domenica 28 agosto 2022. Con il rientro verso le principali città italiane non mancheranno lunghe code su alcune strade e autostrade del Paese: traffico da bollino rosso e previsioni meteo in peggioramento.

In vista del rientro di numerosi italiani verso le grandi città nelle scorse ore sono state diffuse le nuove previsioni: per il weekend tra venerdì 26 e domenica 28 segnalate giornate con lunghe code. Per prepararsi al rientro ed avere un idea chiara sul traffico che intesserà il weekend, vediamo dunque nel dettaglio le previsioni realizzate da Autostrade.it.

Nel dettaglio, le previsioni di Autostrade.it prevedono per la mattinata di sabato 27 agosto traffico intenso con bollino giallo verso le località di mare e montagna ma destinato a migliorare nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda, invece, il rientro verso le grandi città è previsto bollino rosso, con un miglioramento del traffico solamente a fine giornata. Situazione piuttosto analoga per tutti coloro che decideranno di mettersi in viaggio domenica 28 agosto. Le previsioni pubblicate da Autostrade prevedono bollino rosso per tutta la giornata e miglioramento nelle ore serali.

Tra le strade più congestionate vengono segnalate la A8-A9 dai Laghi su entrambe le direzioni, la tangenziale est di Milano, la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, il traforo del Gran San Bernardo in entrambe le direzioni, la A10 Genova-Ventimiglia, la A4-Venezia-Trieste, la A14 da Bologna alla riviera verso Bologna e la A1 in direzione Milano.

Ad accompagnare il grande traffico anche probabili temporali: a partire dalla notte tra il 26 e il 27 previsti temporali su buona parte del Centro-Nord. Per la giornata di sabato 27 particolare instabilità per le zone di montagna e la Valpadana. Situazione migliore al Sud, dove sono previste temperature oltre la media ma senza afa. Domenica 28 potrebbero invece esserci nuovi fenomeni temporaleschi nel Nord-Est, Centro e Sud Italia.