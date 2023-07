L’eccesso di velocità è ancora una delle cause più comuni che provoca incidenti stradali e, proprio con l’obiettivo di ridurre queste situazioni, la Polizia ha installato una quantità sempre più maggiore di autovelox lungo le nostre strade. I sistemi di rilevazione della velocità a disposizione delle Forze dell’Ordine sono numerosi, ma i più comuni sono conosciuti con i nomi di tutor o safety tutor (SICVe-PM) e tipicamente posizionati sulla rete autostradale.

Si tratta di dispositivi che calcolano la velocità media tra due punti di rilevamento, obbligando gli automobilisti a mantenere una velocità di percorrenza più costante possibile. Tipicamente, nei tratti tutor, non è mai disponibile un’area di sosta che consenta di abbassare la media pertanto ricordiamo che, in caso di superamento del limite, la velocità massima concessa è di 136,5 km/h (130 km/h + il margine di tolleranza del 5%).

In vista delle tanto attese vacanze estive viene quindi lecito chiedersi dove siano, quanti siano e soprattutto cosa si può rischiare in caso di infrazione. Prima di procedere però ricordiamo anche le sanzioni previste per chi non rispetta i limiti.

In base all’articolo 142 del Codice della Strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 km/h e il limite scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati la velocità massima in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 km/h. Le sanzioni previste per chi supera questi limiti sono le seguenti:

da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h;

per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h; da 173 a 695 euro + decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h;

+ decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h; da 544 a 2.174 euro + sospensione della patente da uno a tre mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h;

+ sospensione della patente da uno a tre mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h; da 847 a 3.389 euro + sospensione della patente da sei a dodici mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti di oltre 60 km/h.

Le sanzioni assegnate ai neopatentati prevedono la doppia decurtazione dei punti.

Tutor attivi

Al momento, in base all’ultimo aggiornamento sul sito della Polizia di Stato (6/4/2023), sono in funzione 166 tutor autostradali su 1.550 km di autostrada.

A1: 24 punti con sistema tutor attivo in direzione nord e 26 in direzione sud;

A4: 11 punti in direzione ovest e 13 in direzione est;

A5: Sistema tutor attivo nel Traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni;

A6: 2 punti di controllo velocità in direzione nord e 2 in direzione sud;

A7: 2 punti in direzione nord e 1 punto in direzione sud;

A8: 1 punto attivo in direzione nord e 2 punti attivi in direzione sud;

A10: 1 punto attivo in entrambe le direzioni;

A13: 11 tratti coperti in direzione nord e 7 tratti attivi in direzione sud;

A14: 18 punti attivi in direzione nord e 16 punti attivi in direzione sud;

A16: 1 punto attivo in direzione ovest e 1 punto attivo in direzione est;

A23: 2 punti attivi in direzione nord e 2 punti attivi in direzione sud;

A26: 2 tratti attivi in direzione nord e 2 tratti attivi in direzione sud;

A28: 1 punto attivo in direzione sud;

A30: 3 punti attivi in direzione nord e 5 punti attivi in direzione sud;

A56: 4 tratti attivi in direzione ovest e 4 tratti attivi in direzione est.

Per maggiori dettagli, consigliamo di consultare la pagina ufficiale della Polizia dello Stato.