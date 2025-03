Tutti gli eventi auto della Milano Design Week 2025

Milano si prepara a trasformarsi ancora una volta nella capitale mondiale del design, con un'edizione 2025 della Design Week che esplorerà il concetto di "Mondi connessi" attraverso un'innovativa fusione tra creatività, tecnologia e intelligenza artificiale. Dal 7 al 13 aprile, la città diventerà un laboratorio a cielo aperto di idee e visioni futuristiche, con un'attenzione particolare al mondo dell'automotive, che trova in questa manifestazione un palcoscenico privilegiato per presentare le proprie novità. Le case automobilistiche hanno colto l'occasione per stabilire connessioni inedite con il mondo del design, della moda e dell'arte, trasformando i propri modelli in vere opere d'arte itineranti che attraverseranno i distretti creativi della città.

BMW porta nel cuore della città l'installazione "Vibrant Transitions", ospitata all'interno dello storico Palazzo Borromeo d'Adda. Un percorso esperienziale in tre parti dove i visitatori potranno immergersi in un ambiente fatto di luci, suoni e materiali innovativi, con protagonista il rivoluzionario Panoramic iDrive della Neue Klasse. All'esterno dell'edificio, il Mini Neon Garden City ospiterà invece la Mini Cooper Electric e lo scooter BMW CE 02, reinterpretato secondo i canoni estetici del marchio britannico.

Anche Lotus sceglie la via dell'immersione sensoriale con "The Lotus Theory", un'esposizione presso la Haus of Automotive nella Tortona Design Week. La mostra, frutto della collaborazione con l'architetto Fabio Novembre, celebra il percorso evolutivo del brand inglese ponendo fianco a fianco la nuovissima hypercar elettrica Emeya e l'iconica Esprit S1, in occasione del suo cinquantesimo anniversario. Un dialogo tra passato e futuro che rappresenta perfettamente lo spirito dell'evento milanese.

Per Audi, invece, il focus sarà sulla "flessibilità tecnologica" all'interno della ormai tradizionale House of Progress in Corso Venezia. Il marchio dei quattro anelli presenterà la nuova A6 Avant in versione sia elettrica che mild hybrid, accompagnata dall'installazione interattiva "Drift Us" realizzata dal duo di artisti olandesi Drift. Un'ulteriore presenza del brand è prevista al MonteNapoleone District e all'Università degli Studi di Milano, con la mostra "Cre-Action". Anche i brand emergenti non mancano all'appello: la cinese Omoda presenterà in via Tortona la nuova ammiraglia Omoda 9, mentre Alpine inaugura il suo primo atelier italiano, l'Alpine Lounge, dove saranno esposte le sportive francesi A110 e A290, affiancate dalla fastback A390. Lo spazio non sarà solo showroom, ma anche luogo di incontro e scambio culturale durante la settimana.

Le collaborazioni tra case automobilistiche e brand di altri settori rappresentano uno degli elementi più interessanti di questa edizione. Fiat, ad esempio, presenta una speciale partnership con l'azienda di moda Gallo, che ha dato vita a quattro livree esclusive per la microcar Topolino. I veicoli, esposti nel Durini Design District, saranno disponibili anche per test drive, mentre nei negozi milanesi del brand di calzetteria sarà possibile acquistare un'edizione limitata di calzini ispirati alla piccola vettura torinese.

Ancora più profonda la collaborazione tra Maserati e il brand di design Giorgetti, da cui nasce non solo una collezione di interior design ma anche una one-off basata sulla Grecale Folgore. Il SUV elettrico del Tridente si veste di una carrozzeria in colore personalizzato e interni realizzati con gli stessi tessuti e materiali utilizzati nella collezione d'arredo. Due mondi che si incontrano per creare un'esperienza di lusso integrata, visibile sia nello showroom Giorgetti di via della Spiga che in quello Maserati di Corso Magenta.

Lancia conferma invece la sua partnership con Cassina, l'azienda di interior design che ha contribuito alla realizzazione della nuova Ypsilon. La vettura sarà protagonista al Teatro Lirico Giorgio Gaber, all'interno dell'installazione "Staging Modernity" che celebra i 60 anni della produzione Cassina della Collezione Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. Una collaborazione che si estende anche agli arredi delle rinnovate concessionarie del marchio torinese. Non manca l'attenzione all'innovazione sostenibile: Lamborghini parteciperà all'evento "Waves of Innovation" presso il VMaison Hotel, dove una Temerario sarà protagonista di un'installazione multisensoriale che metterà in risalto il tessuto ecologico Dinamica utilizzato per i rivestimenti della supersportiva. La serata sarà animata anche da un DJ set di Brina Knauss.

Skoda, celebrando il suo 130° anniversario, presenterà invece la Elroq RS, versione ad alte prestazioni della sua nuova SUV elettrica compatta, all'interno di un'installazione presso il Padiglione d'Arte Contemporanea del Design District di Porta Venezia. Una fusione tra storia centenaria e visione futuristica che ben rappresenta lo spirito della Milano Design Week. Anche Renault parteciperà alla manifestazione con un approccio più riflessivo, organizzando presso il suo showroom Rnlt di corso Garibaldi il Domus Talk dal titolo "Quale smart city ci attende. Tra intelligenza progettuale e non luoghi", un momento di discussione sulla pianificazione urbana e sugli sviluppi futuri degli ecosistemi verdi nelle città.

La Milano Design Week 2025 si conferma così non solo come vetrina per le novità del settore automotive, ma come momento di contaminazione creativa in cui l'automobile trascende la sua funzione primaria per diventare oggetto culturale, artistico e simbolo di uno stile di vita in continua evoluzione, perfettamente in linea con il tema "Mondi connessi" che anima l'intera manifestazione.