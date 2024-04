Un'altra regione bandisce la guida autonoma, quale sarà il futuro?

La provincia canadese della Columbia Britannica ha introdotto una normativa all'inizio di aprile che vieta l'uso di automobili dotate di sistemi di assistenza alla guida avanzati di Livello 3, Livello 4 o Livello 5, secondo la classificazione di SAE International. Questa decisione segna una svolta significativa nelle politiche sulla mobilità autonoma nella regione, differenziandosi dalle direzioni prese da alcuni Stati degli USA, quali l'Arizona e la California, che hanno accolto con favore le iniziative di start-up nel settore della guida autonoma, come Waymo e Cruise.

La guida autonoma non convince, servono più indagini e regole a riguardo

Il rinnovato Motor Vehicle Act della Columbia Britannica stabilisce ora comela conduzione o l'autorizzazione alla conduzione di veicoli equipaggiati con hardware in grado di supportare almeno il Livello 3 di assistenza alla guida, prevedendo per i trasgressori sanzioni che vanno da 368 a 2.000 dollari canadesi, e in alcuni casi,La legge evidenzia una posizione rigorosa indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida senza mani da parte degli automobilisti, rendendoli comunque responsabili nel caso di controlli da parte delle autorità.

Attualmente, solo pochi veicoli a livello globale sono dotati di capacità di guida autonoma di Livello 3 e, in Nord America, le opzioni disponibili si limitano a pochissime. In Germania, BMW ha dotato i suoi modelli Serie 7 e i7 del pacchetto Personal Pilot L3, trasformandoli in veicoli capaci di guida autonoma di Livello 3, ma tale opzione è attualmente limitata al suolo tedesco. Negli Stati Uniti, l'unico produttore che offre auto di Livello 3 alla vendita è Mercedes-Benz. I modelli S-Class a combustione e EQS a trazione elettrica rappresentano gli unici veicoli di produzione di Livello 3 disponibili nel Paese, con il sistema opzionale Drive Pilot che rende possibile la guida autonoma certificata solo in California e Nevada.

La decisione della Columbia Britannica riflette una cautela nel procedere verso l'adozione su larga scala di veicoli a guida autonoma di livello avanzato, sottolineando la necessità di ulteriori test e sviluppi normativi. Le autorità provinciali riconoscono il potenziale futuro della mobilità altamente automatizzata, ma evidenziano che sono necessarie fasi aggiuntive di analisi e approvazione prima di considerare sicuro l'uso pubblico di veicoli automatizzati di Livello 3 o superiore sulle strade.

Secondo SAE International, un veicolo dotato di tecnologia di guida automatizzata di Livello 3 può guidare autonomamente in condizioni limitate, ma richiede che il conducente riprenda il controllo su richiesta del sistema. Con i Livelli 4 e 5, invece, non è richiesto l'intervento del conducente e l'auto gestisce la guida in autonomia totale. La nuova legislazione in Columbia Britannica inserisce questa proibizione nell'ambito di un aggiornamento più ampio del Motor Vehicle Act.