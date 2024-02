Un furto di auto su tre è in Campania e le preferite sono le FIAT

Il rapporto "Stolen Vehicle Recovery 2024", redatto dall'Osservatorio di LoJack (l'azienda che ha realizzato il famoso sistema di recupero veicoli rubati che permette alla polizia di ritrovare i veicoli), ha identificato le dieci auto più rubate in Italia, basandosi su dati provenienti dagli oltre 550.000 dispositivi installati a bordo di veicoli nel paese.

La classifica evidenzia i modelli più "appetibili" per i ladri, con una particolare attenzione ai furti facilitati da strumenti hi-tech, come la clonazione delle chiavi.

Nella top five dei veicoli più soggetti a furto figurano la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500, Citroen C3, Lancia Ypsilon e Smart Fortwo. Per quanto riguarda i SUV, la Toyota Rav4 si posiziona al vertice, seguita dalla Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008.

La stragrande maggioranza, ossia il 90% degli episodi di furto di veicoli, si verifica in quattro regioni italiane, dove questa problematica assume proporzioni particolarmente rilevanti a livello europeo.

Le regioni coinvolte sono la Campania, con un tasso di un furto su tre, soprattutto nelle città di Napoli e Caserta, il Lazio con il 24%, la Puglia con il 20%, e la Lombardia con il 14%.

Nel complesso, il modus operandi più comune per i ladri è la clonazione della chiave, un metodo che consente loro di portare via il veicolo in pochi istanti senza lasciare alcuna traccia di effrazione.

Questa pratica criminale è particolarmente diffusa in queste regioni, evidenziando la necessità di adottare misure di sicurezza più efficaci per contrastare il fenomeno dei furti di veicoli e proteggere la proprietà dei cittadini.

Una volta sottratti, questi veicoli vengono indirizzati verso diverse destinazioni, come la rivendita sul mercato nazionale o il trasferimento in Paesi dell'Europa dell'Est per essere venduti a nuovi proprietari.

Grazie alla tecnologia LoJack, sono stati recuperati con successo 2.476 veicoli, il cui valore totale supera gli 82 milioni di euro. In particolare, quando i proprietari rilevano tempestivamente il furto, la tecnologia LoJack consente di individuare e localizzare il veicolo, supportando efficacemente le Forze dell'Ordine nel recupero entro un periodo medio di nove ore.

Questo evidenzia l'efficacia della tecnologia nel facilitare e accelerare il processo di recupero dei veicoli rubati, offrendo un importante contributo alla sicurezza e alla tutela della proprietà.