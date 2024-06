La 500 Abarth si trasforma, ora può anche viaggiare in acqua come un mini offshore

Car Off-Shore, una realtà tutta italiana specializzata nella realizzazione di Off-Shore derivati da automobili per uso stradale, ha recentemente realizzato un progetto con Stellantis per la creazione di una barca a getto a due posti su base 500 Abarth. Questo mezzo nautico che trae ispirazione dalla storica Fiat 500 Jolly, noto modello che divenne popolarissimo per il suo fascino e utilità, integr un motore hydro jet interno in grado di sviluppare ben 230 cavalli.

Questo propulsore permette alla 500 Off-Shore di raggiungere una velocità di punta di 58 nodi, pari a circa 107 km/h. L’interno è equipaggiato con due sedili sportivi Besenzoni con cinture a quattro punti e una base ammortizzata Wave Shock; l'estetica non è da meno, grazie agli interni in teak sintetico e un sistema stereo Garmin con quattro altoparlanti e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza.

Ecco il video di presentazione ufficiale pubblicato da Car Off-Shore sul suo profilo Instagram:

Nonostante le specifiche invitanti e la linea accattivante che si può apprezzare nel video qui sopra rimangono alcune incognite, come il prezzo di vendita e i dettagli sulla produzione. Stellantis ha annunciato che verranno prodotte esclusivamente 500 unità dell'Abarth Off_Shore, ma non è chiaro quando inizierà la produzione o quando i clienti potranno effettivamente riceverla.

Sul sito del produttore, si evidenzia che la produzione della versione normale 500 Off-Shore è limitata a 40 pezzi all'anno, sollevando interrogativi su un'eventuale cessazione della produzione di questa versione in favore della variante Abarth. Non è esclusa l’ipotesi di un ampliamento della capacità produttiva. Abbiamo contattato il produttore tramite l'indirizzo email caroffshor[at]gmail.com per ottenere ulteriori informazioni a riguardo, attenderemo i loro riscontri per aggiornamenti futuri.