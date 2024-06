Una rarissima Ferrari J50 da 3 milioni di euro in vendita, la conoscevate?

A Yokohama, in Giappone, una concessionaria Ferrari ha recentemente messo in vendita una rarissima Ferrari J50, una delle sole dieci unità prodotte esclusivamente per il mercato giapponese. Questa vettura, unica nel suo genere, è offerta al considerevole prezzo di 480 milioni di yen, equivalenti a circa 3 milioni di euro al cambio attuale.

La Ferrari J50 è stata concepita per celebrare il cinquantesimo anniversario della presenza del prestigioso marchio italiano in Giappone. Ideata sulla 488 Spider, questa edizione speciale si distingue per il suo design esterno completamente personalizzato, che include un tettuccio targa. Questo esemplare specifico è verniciato in una raffinata tonalità di bianco, nota come Bianco Liana.

Il design della J50 è stato curato da Flavio Manzoni, il capo designer della Ferrari. Prendendo la 488 come base, Manzoni ha creato un'estetica moderna che ha influenzato anche modelli successivi come la SF90 Stradale. Gli interni mantengono la configurazione del cruscotto della 488, offrendo un mix di eleganza e funzionalità. Gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio, insieme alla presa d'aria frontale e alla fanaleria a LED, conferiscono alla vettura un look aggressivo e dinamico.

Non sono solo le modifiche estetiche a rendere speciale la J50. Il motore V8 biturbo da 3,9 litri è stato potenziato per erogare 681 cavalli, superando di 20 cavalli la potenza della 488 standard. Questo potente motore è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sette velocità, che trasmette la potenza alle ruote posteriori, garantendo prestazioni di guida eccezionali.