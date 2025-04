Una speciale Alpine A110 debutta alla Milano Design Week

Nel cuore pulsante della Milano Design Week, Alpine ha presentato un progetto che trascende il concetto tradizionale di automobile, trasformando la sua iconica A110 in una vera e propria opera d'arte. La A110 Monochromatic, esposta nell'Atelier milanese del marchio, rappresenta l'incontro tra l'ingegneria automobilistica e la visione artistica del fotografo Mathieu Cesar, maestro indiscusso della fotografia in bianco e nero. Questa collaborazione non è solo un esercizio estetico, ma una riflessione profonda sul potere espressivo della monocromia quando applicata al design automobilistico di alta gamma.

La A110 Monochromatic nasce da un dialogo creativo iniziato nei primi mesi del 2024, quando i designer Alpine hanno incontrato Cesar per esplorare nuove dimensioni estetiche del veicolo. L'approccio artistico ha portato a "spogliare" la scocca in alluminio dell'A110 S, lavorando con meticolosità sulle zone di transizione per creare un effetto di sfumature bianche che emergono dal nero lucido del frontale e del posteriore, generando un impatto visivo di sorprendente intensità.

Mathieu Cesar non è un semplice fotografo, ma un narratore visivo che ha fatto del bianco e nero il suo linguaggio distintivo. Con uno stile definito retro-futuristico, Cesar è considerato uno degli interpreti più raffinati dell'arte della luce nella fotografia contemporanea. La sua passione per le automobili, coltivata fin dall'infanzia, ha trovato una naturale espressione in questa collaborazione con Alpine, dove ha potuto fondere la sua estetica fotografica con l'ingegneria automobilistica.

"Le auto sono il frutto dell'ingegno dell'uomo. Un oggetto che ci avvicina pur restando universale", ha dichiarato Cesar, spiegando la filosofia alla base del progetto Monochromatic. Privata del colore, l'A110 S si trasforma in un oggetto dove ogni linea, ogni dettaglio e ogni curva emerge con straordinaria nitidezza, valorizzati dalla purezza del bianco e del nero e dalle infinite sfumature di grigio e cromature.

L'eleganza minimal della monocromia non sacrifica l'anima sportiva della vettura, anzi ne esalta le caratteristiche tecniche: 300 cavalli di potenza, accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi e un rapporto peso/potenza di 3,7 kg/cv. Il design ispirato alla mitica Berlinetta concentra tutta la sportività in un tratto unico che integra perfettamente componenti meccanici e linee estetiche.

La metamorfosi dell'A110 non si limita all'esterno. Gli interni riflettono lo stesso approccio artistico con una netta divisione tra la parte superiore bianca e quella inferiore nera. L'innovazione tecnologica si manifesta negli schienali dei sedili e nei pannelli interni delle portiere realizzati tramite stampa 3D, conferendo leggerezza e trasparenza. Le sellerie, con la loro gradazione dal bianco al nero, riprendono le sfumature esterne, mentre gli elementi in alluminio – come la decorazione della consolle, la targa e i battitacco – completano l'esperienza estetica con un tocco di raffinatezza metallica.

Antony Villain, Direttore del Design di Alpine, ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti "la perfetta fusione della nostra visione comune su prestazioni ed eleganza". Non si tratta semplicemente di un esercizio di stile, ma di un'opera che esprime "passione ed emozione" attraverso materiali, texture e forme.

La A110 Monochromatic si inserisce nella tradizione delle Art Car, ma con un approccio distintivo che privilegia la sottrazione piuttosto che l'aggiunta, la purezza invece dell'eccesso. In un'epoca di stimoli visivi costanti e sovraccarichi, questa interpretazione monocromatica offre un momento di riflessione sulla bellezza essenziale delle forme e sul valore dell'armonia tra arte e ingegneria.