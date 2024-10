[VIDEO] Quest'auto elettrica cinese può salvarvi la vita

Un innovativo sistema di sicurezza per automobilisti in caso di inondazioni è stato presentato dalla casa automobilistica cinese Zeekr. Il SUV 7X è dotato di una leva nella portiera che attiva un potente martelletto per frantumare il finestrino, consentendo la fuga dall'abitacolo in situazioni di emergenza.

Questa caratteristica unica è stata progettata specificamente "per affrontare inondazioni e pericoli di infiltrazioni d'acqua", come dichiarato dall'azienda. Il dispositivo si trova sotto gli interruttori dei finestrini e può essere azionato con una forza di soli 50 newton, generando un impatto fino a 3.000 newton, equivalente a cinque uomini adulti che colpiscono simultaneamente il vetro.

Per dimostrare l'efficacia del sistema, Zeekr ha condotto un test estremo immergendo una 7X in un lago con a bordo un membro della squadra di soccorso Blue Sky Rescue. Nonostante l'auto fosse quasi completamente sommersa in un minuto, il meccanismo ha funzionato permettendo al volontario di uscire in sicurezza.

Il meccanismo di sicurezza permette agli occupanti di liberarsi

Questa innovazione risponde a una crescente preoccupazione legata ai rischi climatici. Zeekr sottolinea infatti che la funzione è stata implementata per "affrontare le inondazioni urbane", riconoscendo implicitamente l'aumento di eventi meteorologici estremi.

Il SUV 7X si posiziona come un crossover di lusso di medie dimensioni, mirando a competere con modelli come l'Onvo L60 e la Tesla Model Y nel segmento dei veicoli elettrici premium. L'introduzione di questo sistema di sicurezza potrebbe rappresentare un importante elemento di differenziazione sul mercato, unendo tecnologia avanzata e attenzione alla sicurezza dei passeggeri in scenari climatici sempre più imprevedibili.