Volkswagen cresce in Cina, Herbert Diess si congratula

Il Gruppo Volkswagen sta facendo registrare ottimi numeri sul mercato cinese da quando ha introdotto i suoi modelli elettrici della famiglia ID. Solo nel mese di ottobre, il marchio tedesco è riuscito a consegnare quasi 13,000 unità, un dato che mette in difficoltà i principali competitor cinesi, come NIO, XPeng e Li Auto.

In un post pubblicato su Weibo, il social cinese, il capo di Volkswagen Herbert Diess si è congratulato con l’ottimo operato svolto in terra cinese, e ha citato direttamente le aziende concorrenti: si tratta di una mossa un po’ strana, ma in linea con la nuova strategia comunicativa del CEO e dell’intero gruppo, ispirata a Tesla e a Elon Musk.

“La famiglia ID. continua a crescere sul mercato cinese. Nel mese di ottobre abbiamo venduto quasi 13,000 unità, superando i principali rivali domestici come NIO, XPeng e Li Auto. Nella classifica di vendita dei veicoli elettrici per il mese di ottobre, Volkswagen si è piazzata al terzo posto.”

Ad oggi, l’offerta elettrica di Volkswagen in Cina è composta da 5 modelli: abbiamo le ID.4 CROZZ e ID.6 CROZZ prodotte da FAW-Volkswagen, e poi abbiamo le ID.3, ID.4 X e ID.6 X prodotte invece da SAIC Volkswagen. Molto presto l’offerta si arricchirà di un nuovo modello su base MEB, la nuova Audi Q5 e-tron, la gemella della ID.6.

Nei primi 10 mesi del 2021 Tesla ha avuto una media di oltre 20,000 auto vendute al mese, un netto aumento rispetto alle 11,000 unità medie vendute ogni mese nel 2020, e anche BYD supera i 20,000 pezzi al mese, oltre a vendere anche 40,000 unità di auto plug-in hybrid.

Con due avversari così potenti e ben integrati sul mercato, per Volkswagen sarà una bella sfida riuscire a ritagliarsi una fetta di mercato più grossa di quella che detiene attualmente, ma se c’è qualcuno che può riuscire nell’impresa è proprio colosso di Wolfsburg.