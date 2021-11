A volte ritornano: MG Motor Italy presenta 3 modelli

Dopo anni di latitanza dal mercato italiano ed europeo, lo storico marchio britannico MG torna a far parlare di sé e delle sue auto con il nome di MG Motor Italy. Le auto svelate finora promettono qualità e innovazione a prezzi molto competitivi, e tutto ciò è stato possibile anche grazie alla solidità del gruppo cinese SAIC, che oggi detiene il marchio MG. Per chi non la conoscesse, ad oggi SAIC è il primo produttore di automobili sul mercato cinese e il 7° a livello mondiale, e senza dubbio saprà guidare MG verso tanti nuovi successi.

A testimonianza del grande impegno messo in campo da SAIC per il rilancio del marchio MG Motor, in soli 8 mesi la compagnia è stata in grado di consolidare la propria presenza sul territorio con ben 40 concessionari e 70 punti vendita, alcuni già attivi altri pronti entro fine anno.

Il catalogo di proposte MG è ricco e variegato, con modelli benzina e modelli 100% elettrici; senza dubbio il modello più interessante e atteso della giornata è stata la tanto chiacchierata Marvel R, un SUV di segmento C 100% elettrico, disegnato con linee futuristiche e proposto in diversi allestimenti per venire incontro a tutte le esigenze. Ho avuto modo di guidarlo per qualche chilometro sulle strade intorno al lago di Annone e ne sono rimasto positivamente colpito.

A seguire, abbiamo avuto modo di scoprire i primi segreti della nuova MG ZS, che arriva sul mercato italiano con due nuove motorizzazioni a benzina, un 1.5 aspirato e un 1.0 turbo – con possibilità di avere anche il cambio automatico – con un prezzo di partenza sorprendentemente competitivo.

Infine la MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica al mondo: interni ampi, pratici e innovativi rendono la MG5 Electric un mezzo adatto alla famiglia e al tempo libero, grazie all’ampio bagagliaio da quasi 500 litri, che può arrivare fino a 1400 litri abbattendo i sedili posteriori.

Ma andiamo con ordine, e scopriamo tutti i dettagli dell’offerta MG Motor.

L’attesissima MG Marvel R è finalmente arrivata: il SUV di grosse dimensioni stupisce per le sue linee ricercate, i fari a LED dal disegno futuristico e ricercato, l’ampio tetto panoramico apribile anche tramite comando vocale (anche se, bisogna ammetterlo, l’assistente vocale non è proprio impeccabile) e il colossale display da 19,4 pollici posto al centro della plancia, dal quale si regolano praticamente tutte le impostazioni disponibili sull’auto. Sarà proposta in 3 diversi allestimenti: Comfort, Action e Performance, quest’ultimo arricchito dalla presenza di un sistema di trazione integrale che permette alla Marvel R di scattare da 0 a 100 in meno di 5 secondi, anche grazie al motore elettrico da 288 cavalli.

La batteria è da 70 kWh e l’autonomia WLTP è indicata in 402 chilometri; il sistema di ricarica installato permette di portare la batteria da 0 a 80% di carica in soli 40 minuti.

La MG Marvel R è in promozione al prezzo di 32.550 € con ecobonus incluso, con disponibilità immediata nei concessionari.

Su questo punto MG, durante la conferenza stampa di presentazione dei suoi modelli, è stata molto chiara: le auto ci sono, con disponibilità immediata, e saranno disponibili anche per tutto il 2022. In un momento storico così particolare per il mercato automotive, non è un dettaglio da sottovalutare.

Passiamo poi alla piccola MG ZS, riproposta con due diversi motori a benzina per venire incontro alle esigenze di chi non si sente ancora pronto a passare alla mobilità elettrica: come anticipato, la ZS è proposta con un 1.5 aspirato con cambio manuale a 5 rapporti, o un 1.0 turbo disponibile anche con cambio automatico. Questa nuova ZS può vantare fari full LED, nuove linee più grintose, e un logo posto ancor più in evidenza sia sul fronte che sul retro dell’auto. All’interno troviamo un bel display da 10.1 pollici per la gestione dell’infotainment e l’assistente vocale. Il prezzo della MG ZS con motori a benzina parte da 13.950 €, il che la rende un’auto molto interessante da un punto di vista di rapporto valore-prezzo.

Per chi invece fosse già pronto a spostarsi nel mondo dell’elettrico, la ZS EV viene proposta con una batteria da 50 kW a 33.490 €, e con una batteria da 70 kW a 37.990 €.

Chiudiamo la carrellata di nuove MG con la MG5, quella che viene definita la prima station wagon 100% elettrica al mondo: è un’auto pensata per offrire un comfort senza pari, grazie ai sedili riccamente imbottiti e avvolgenti, con sistema di riscaldamento integrato. E’ spinta da un motore termico alimentato da una batteria 60 kWh, e anche in questo caso l’autonomia dichiarata è di 400 chilometri sul ciclo WLTP. Tra le feature di spicco della nuova MG5 c’è senza dubbio la funzione che permette di utilizzare l’auto per ricaricare altri dispositivi, con una potenza massima in uscita di 2200W. Arriverà nel 2022 nelle varianti Comfort e Luxury, con un prezzo a partire da 30.000 €.

Per assicurarsi che le proprie auto siano tutte al passo con i tempi, MG ha messo a punto iSMART, un sistema che offre una vasta gamma di funzioni in rete: stiamo parlando di DAB+, Bluetooth, hotspot Wi-Fi, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless per lo smartphone, navigatore integrato, previsioni del tempo e streaming di musica tramite Amazon Music. Il sistema si aggiorna over-the-air grazie all’integrazione con Amazon Web Services.

Tra le funzioni principali che saranno disponibili a distanza, tramite app installata sul proprio smartphone, abbiamo invece funzioni utili come Find My Vehicle, che permette di vedere la posizione del proprio veicolo in tempo reale, tanti sistemi di monitoraggio e verifica dello stato di salute del veicolo e delle batterie, e non ultima la possibilità di pre-climatizzare l’abitacolo utilizzando la app, grazie alla presenza della pompa di calore.

MG crede fortemente nell’alta qualità delle proprie offerte, e per sottolineare questa fiducia offre a tutti i propri clienti 7 anni di garanzia o 150.000 chilometri su tutti i veicoli del proprio catalogo.

Non c’è nessun dubbio, MG è tornata per restare e per consolidarsi sul mercato italiano.