Volkswagen e Audi potrebbero produrre motori termici a lungo

Volkswagen e Audi stanno riconsiderando i loro piani di transizione all'elettrico, originariamente previsti per il 2033. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, le due case automobilistiche potrebbero prolungare la produzione di alcuni modelli con motore a combustione interna fino al 2035, a causa della crescita più lenta del previsto della domanda di veicoli elettrici.

Questa decisione, che potrebbe essere formalizzata già a marzo con la presentazione del nuovo piano di investimento del gruppo Volkswagen, riguarderebbe modelli popolari come la Golf, la T-Roc e la Tiguan per Volkswagen, e l'A3 e la Q2 per Audi. Per questi veicoli si ipotizzano facelift e aggiornamenti non previsti inizialmente, con l'obiettivo di mantenerli in produzione fino al 2035.

Questa mossa riflette la crescente incertezza nel settore automobilistico riguardo alla rapidità della transizione verso i veicoli elettrici. Il 2035 è attualmente l'anno in cui l'Unione Europea prevede di vietare la vendita di nuove auto con motori a combustione interna, ma anche questa data non appare più così certa come in passato.

La decisione di Volkswagen e Audi di prolungare la produzione di alcuni modelli a combustione interna riflette la complessità della transizione energetica nel settore automobilistico. Fattori come l'infrastruttura di ricarica, l'autonomia delle batterie e i costi di produzione giocano un ruolo cruciale in questa transizione.