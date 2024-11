Volkswagen ha stretto un'alleanza con Rivian, ecco perché

Volkswagen e Rivian hanno ufficialmente lanciato una joint venture per sviluppare congiuntamente auto elettriche all'avanguardia. L'accordo, del valore di 5,8 miliardi di dollari, vedrà le due aziende collaborare fino al 2027 per creare veicoli tecnologicamente avanzati per tutti i segmenti di mercato.

La partnership mira a combinare l'expertise software di Rivian con la capacità produttiva di Volkswagen per accelerare lo sviluppo di auto elettriche "software-defined" e ridurne i costi. Oliver Blume, CEO di Volkswagen, ha dichiarato che la collaborazione consentirà di "portare sulle proprie auto a batteria le migliori soluzioni tecniche possibili in modo veloce e a un costo inferiore".

La nuova società, denominata Rivian and VW Group Technology, sarà partecipata in parti uguali dai due gruppi e guidata congiuntamente da Wassym Bensaid di Rivian e Carsten Helbing di Volkswagen. Inizialmente opererà da un centro a Palo Alto, in California, con piani di espansione in altre 3 sedi tra Nord America ed Europa.

RJ Scaringe, CEO di Rivian, ha commentato: "questa joint venture segna un importante passo avanti nell'aiutare il mondo a passare ai veicoli elettrici". Ha inoltre espresso entusiasmo per "vedere la tecnologia di Rivian integrata nei veicoli di altri brand".

La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie avanzate per veicoli elettrici, inclusa la guida autonoma. Volkswagen in particolare sfrutterà le competenze informatiche ed elettroniche di Rivian per creare auto elettriche all'avanguardia che si distinguano dalla concorrenza.

L'accordo prevede la progettazione congiunta di nuovi modelli che copriranno tutti i segmenti di mercato, dalle citycar alle auto compatte. Combinando le rispettive expertise, le due aziende mirano a ridurre i costi di sviluppo e accelerare l'implementazione di nuove tecnologie nel settore dei veicoli elettrici.