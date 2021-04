Volkswagen ID.6: il SUV elettrico a 7 posti debutta in Cina

Come annunciato in precedenza dalla casa automobilistica tedesca, continuano ad arrivare nuovi modelli facenti parte dalla famiglia ID che, in totale, entro il 2023 saranno 8. L’ultima arrivata – dopo la ID.3 e la ID.4 – in Cina ha fatto il suo debutto la Volkswagen ID.6. Si tratta di un’auto elettrica, decisamente molto simile alla ID.4 – se non fosse per il differente paraurti posteriore e altri piccoli dettagli – ma molto più grande. La sua lunghezza, infatti, arriva a 4,87 metri ed ha un passo di 2,96. Il veicolo appena approdato in Cina, inoltre, sarà disponibile anche nella versione a 7 posti.

Nonostante sia stata lanciata solamente sul mercato cinese, non è escluso che l’auto della casa tedesca, in futuro, non potrà essere venduta anche su quello europeo. Basata sulla piattaforma MEB, la ID.6 sarà provvista di una batteria da 77 kWh e avrà una potenza di 200 CV circa, dunque le medesime caratteristiche dalla ID.4. Molto probabilmente, il veicolo elettrico – tra un po’ di tempo – potrebbe essere disponibile anche in una versione più performante, con due motori elettrici e trazione integrale. Per questo motivo, la nuova variante potrebbe avere lo stesso powertrain della ID.4 GTX, in arrivo a breve.

Dunque, sino ad ora, il colosso tedesco Volkswagen, ha lanciato tre modelli della famiglia ID. e, le prossime auto ad arrivare sul mercato, saranno due berline – di cui una tre volumi e una station-wagon – e una monovolume. Le berline, molto probabilmente, deriveranno dalla ID. Vizzion e dalla ID. Space Vizzion. Per quanto riguarda invece la monovolume, si baserà sul prototipo della ID. BUZZ. In seguito – a partire dal 2025 – l’azienda VW, produrrà le compatte ID.2 e ID.1, le quali dovrebbero diventare modelli che apparterranno ad altri brand della casa automobilistica, ossia Seat e Skoda.