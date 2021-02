Volkswagen ID.6 si mostra nelle prime foto trapelate online

Sono trapelate online le prime immagini della nuova Volkswagen ID.6, il prossimo veicolo elettrico che Volkswagen rilascerà sulla base della piattaforma MEB, sviluppata appositamente per la gamma elettrica ID.

La nuova ID.6 dovrebbe basarsi sul concept precedentemente conosciuto come ID. ROOMZZ, un suv di grandi dimensioni – più grande della ID.4 che è già entrata in produzione – in grado di ospitare un pacco batterie altrettanto generoso. Secondo quanto afferma Volkswagen, si dovrebbe iniziare con un pacco batterie da 82 kWh, in grado di assicurare almeno 450 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie al supporto per la ricarica a 150 kW, è possibile portare la batteria all’80% di carica in solo mezz’ora.

Le batterie si occupano poi di alimentare due motori elettrici, posizionati sui rispettivi assali, per una potenza complessiva di 306 cavalli o 225 KLW, con sistema di trazione integrale 4MOTION. Come anticipato in apertura, oggi sono trapelate online le prime foto della ID.6, dopo che Volkswagen ha fornito al governo cinese dei documenti ufficiali contenenti foto dell’auto, poi riportate su reddit.

Le somiglianze con la ID. ROOMZZ sono evidenti, anche se diversi aspetti sono stati modificati e addolciti rispetto al concept; inoltre, si può notare subito come la ID.6 sia nettamente più grande della ID.4.

Dalle foto non si riesce davvero a capire come sia stato sfruttato lo spazio all’interno dell’abitacolo, ma è possibile che Volkswagen abbia deciso di installare una terza fila di sedili nella ID.6; al momento il mercato dei veicoli elettrici da più di 5 posti è molto limitato, con la presenza delle sole Tesla Model X e Y, mentre entro qualche mese Rivian dovrebbe portare sul mercato il suo SUV elettrico R1S in grado di offrire 7 posti.

Per competere al meglio su questo mercato, Volkswagen dovrà presentare in modo completo e approfondito la ID.6 molto presto – oltre a rivelarne il prezzo, per capire dove si posiziona rispetto alla concorrenza.