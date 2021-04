Volkswagen ID 4 GTX: il SUV elettrico ad alte prestazioni è in arrivo

La versione top di gamma del SUV elettrico svelato di recente dalla casa di Wolfsburg è destinato a utilizzare un propulsore a trazione integrale da 302 Cv, rendendolo il primo modello della serie ID ad essere disponibile con la trazione integrale. La trazione non sarà solamente integrale, VW ha precisato che la potenza sarà inviata automaticamente all’asse anteriore quando richiesto, al fine di contenere i consumi e assicurare una modalità di guida sicura anche ad alte prestazioni.

Il badge GTX verrà adottato da tutti quei veicoli a zero emissioni e elevate prestazioni della gamma ID, posizionandoli quindi allo stesso livello degli attuali modelli endotermici caratterizzati dai loghi GTI, GTD e GTE. Klaus Zellmer, responsabile marketing di Volkswagen, ha dichiarato che le lettere GT sono da tempo sinonimo di piacere di guida e che la variante “X” costruirà il ponte virtuale verso la mobilità del futuro. La sportività del marchio non sarà quindi soppiantata da pesanti e poco coinvolgenti veicoli a zero emissioni, ma verrà sviluppata di pari passo così da offrire una valida alternativa a 360 gradi.

Come per i modelli GTI, le proposte GTX saranno caratterizzate da elementi stilistici su misura per distinguerle dalle normali auto ID, che, afferma Volkswagen, includeranno una specifica firma luminosa. Non è ancora noto se i modelli GTX presenteranno una variante del famoso rivestimento scozzese offerto con i modelli GTI, e che è stato ampliato alle varianti GTD e GTE.

Alcune indiscrezioni riportate da Autocar suggeriscono che la ID.4 GTX adotterà un pianale leggermente ribassato e alcune modifiche al telaio atte a migliorare la maneggevolezza e le prestazioni. Dal punto di vista tecnico, in attesa di scoprirne le caratteristiche a fine mese, il produttore potrebbe riproporre una configurazione simile a quella offerta dalla Skoda Enyaq vRS. Possiamo quindi attendere uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

In seguito al lancio di ID.4 GTX arriverà sul mercato anche ID.5, una versione coupé-crossover della ID.4. Nessuna informazione invece sulla più piccola ID.3 che, considerate le dimensioni e il target di vendita, è probabile che rimanga sprovvista di una variante più pepata quanto meno al momento. L’attesa sembra ormai agli sgoccioli, la presentazione è attesa per il 28 aprile.