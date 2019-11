Volkswagen ID Space Vizzion, l’annuncio al Salone di Los Angeles

ID Space Vizzion è la nuova concept car di casa Volkswagen che sarà svelata nel dettaglio in occasione dell’evento del Salone di Los Angeles che aprirà le porte tra il 22 novembre e il 1 dicembre.

ID Space Vizzion è la nuova concept car di casa Volkswagen che sarà svelata nel dettaglio in occasione dell’evento del Salone di Los Angeles che aprirà le porte tra il 22 novembre e il 1 dicembre. Prima della presentazione, l’azienda ha voluto fare un regalo a molti appassionati anticipando alcuni dettagli sul design del prototipo grazie a degli inediti bozzetti.

Volkswagen ID Space Vizzion andrà ad ampliare la gamma di concept completamente elettrici della casa di Wolfsburg. Grazie al bozzetto svelato in anticipo dall’azienda, sono evidenti alcune caratteristiche del prototipo che confermano le linee proprie della gamma “ID”. Inoltre, il concept viene definito dalla stessa azienda come un mix di forme tra una GT e un SUV. Per gli interni del veicolo sono state utilizzate materie prime “sostenibili” tra cui l’AppleSkin, una nuova pelle sintetica realizzata da scarti della produzione del succo di mela. Oltre ai bozzetti sul design del veicolo, Volkswagen non ha lasciato intravedere nessun dettaglio sulle specifiche tecniche.

Basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del gruppo Volkswagen, l’ID Space Vizzion sarà un veicolo 100% elettrico, dice l’azienda, pensato per percorrere grandi distanze. L’unico accenno ai dati tecnici riguarda infatti l’autonomia che dovrebbe essere nell’ordine di fino a 590 km con una sola carica.

Per quanto riguarda la commercializzazione, Volkswagen ha confermato il debutto per il 2021. In ogni caso, maggiori dettagli saranno annunciati in occasione dell’evento.