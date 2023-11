Volkswagen Passat 2024, solo station wagon e fino a 100 km in elettrico

Aggiornamento: Volkswagen ha dichiarato i prezzi che potete trovare in calce all'articolo

La gamma Passat compie 50 anni e in occasione del Salone di Monaco, Volkswagen presenta la nona generazione. Disponibile unicamente nella carrozzeria familiare Variant dal primo trimestre 2024, la nuova Passat cresce di dimensioni, beneficia di tante novità per l'abitacolo, oltre ad avere una presenza sempre più importante di motori ibridi.

Il nome Passat gode ancora di un forte seguito in Europa tra gli acquirenti con gusti tradizionali; Volkswagen ha venduto più di 30 milioni di Passat dal suo debutto nel 1973, ma questa nuova versione, che sarà disponibile in primavera del 2024, ha portato a significative modifiche.

In questa iterazione, la Passat viene prodotta esclusivamente come station wagon, e la linea di produzione della Passat è stata spostata dalla sua sede di Emden, in Germania, per fare spazio alle vetture ID.4 e ID.7. Questo potrebbe riflettere un cambiamento nelle priorità di Volkswagen.

L'ultima versione europea della Passat è stata lanciata nel 2014, quindi questa nuova versione ha avuto l'opportunità di adottare la moderna piattaforma MQB Evo dell'azienda, utilizzata anche per modelli come la Golf MK8, la prossima Tiguan e l'Audi A3. Questo ha aperto nuove possibilità per la tecnologia ibrida e gli assistenti alla guida sulla Passat, che ha anche un passo allungato di quasi 4 centimetri rispetto al modello precedente.

Le linee rette dell'auto precedente sono state sostituite da un design più sinuoso, un cambiamento che sarà replicato nel nuovo SUV Tiguan che sarà presentato entro la fine dell'anno. Mentre la griglia superiore sembra moderna e collega visivamente la Passat alla Golf, il resto dell'auto è meno distintivo.

La nuova Passat non sarà elettrica, in quanto quel compito spetta alla ID.7, tuttavia, i conducenti della nuova station wagon possono comunque percorrere lunghe distanze in modalità completamente elettrica, a patto che scelgano una delle due opzioni di motorizzazione ibrida plug-in disponibili. Questi motori combinano una batteria da 19,7 kWh con un motore a benzina da 1,5 litri, erogando rispettivamente 201 CV e 268 CV e consentendo di percorrere fino a 100 km senza consumare carburante.

Altre opzioni di motore includono un motore ibrido leggero da 1,5 litri eTSI con 148 CV, una coppia di motori da 2,0 litri TSI benzina con potenze di 204 CV e 266 CV e tre motori turbodiesel con potenze comprese tra 122 CV e 193 CV. Solo le versioni più potenti con motori da 2,0 litri a benzina e diesel offrono la trazione integrale, mentre tutti i motori sono abbinati a una trasmissione a doppia frizione controllata da un nuovo cambio automatico.

L'allungamento del passo della nuova Passat significa più spazio per i passeggeri, con un aumento dello spazio per le gambe posteriori di circa 50 mm e un aumento dello spazio di carico di 40 litri quando i sedili sono in posizione, portando il totale a 690 litri, e fino a 1.920 litri quando i sedili posteriori sono abbattuti.

L'interno della Passat Variant è completamente rinnovato, con un quadro strumenti da 10,25 pollici e un sistema d'infotainment MIB4 da 12,9 pollici (15 pollici nelle versioni più complete). Entrambi i display presentano un'interfaccia grafica completamente aggiornata, e c'è anche un head-up display che proietta le informazioni principali direttamente sulla strada per evitare distrazioni.

La console centrale offre più spazio per riporre oggetti, poiché il comando del cambio automatico è stato spostato accanto al volante, seguendo l'esempio delle future Skoda Kodiaq e Superb. Per migliorare il comfort durante i lunghi viaggi, i sedili anteriori sono dotati di funzioni di massaggio e climatizzazione.

I prezzi della nuova Passat partono da 42.550 euro per la versione eTSI (Mild) in allestimento base, fino ad arrivare a 50.850 euro per la variante R-Line. Per gli allestimenti dotati di propulsore diesel, si parte da 43.500 euro fino a 54.000 euro per R-Line.