Volkswagen prepara una berlina elettrica da 700 km, in arrivo nel 2023

Volkswagen è appena all’inizio del suo percorso nel mondo della mobilità elettrica: dopo aver portato sul mercato i primi modelli, ID.3 e ID.4, il colosso di Wolfsburg continua a lavorare duramente per ampliare la sua gamma a zero emissioni locali, e tra i vari progetti c’è anche quello di una berlina con autonomia di ben 700 km.

Il progetto si basa sul concept ID Vizzion presentato al salone dell’auto di Ginevra ormai nel 2018: ci troviamo di fronte a una berlina di generose dimensioni, con ampi spazi interni grazie agli spazi lasciati liberi dal motore termico, il cui arrivo sul mercato dovrebbe essere previsto per il 2023.

Potrebbe chiamarsi ID.6, oppure Volkswagen potrebbe decidere di modificare la nomenclatura e andare in un’altra direzione, ad oggi non ci sono certezze in questo senso. Quello che sappiamo però, è che questa nuova proposta Volkswagen sarà in grado di percorrere ben 700 km di strada con una sola carica: questo risultato sarà ottenuto grazie a una batteria sensibilmente più grande rispetto a quelle da 84 kWh attualmente utilizzate, e grazie a un raffinato lavoro aerodinamico che renderà l’auto molto efficiente – non a caso il nome in codice del progetto, attualmente, è Aero-B.

Alcune voci parlano già di un possibile caricatore da 200 kW presente sull’auto, una caratteristica che permetterebbe di ricaricare ben 230 km di autonomia in soli 10 minuti, utilizzando una colonnina adeguata. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ce ne aspettiamo almeno due: una da 200 kW con trazione posteriore, e una da 300 kW – pari a poco più di 400 cavalli – con trazione integrale, con quest’ultima in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5.6 secondi.

La produzione avverrà presso lo stabilimento di Emden, in Germania, dove attualmente si realizza la Passat, che si sposterà nella fabbrica di Bratislava quando inizierà la produzione del nuovo modello elettrico.