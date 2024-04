Xiaomi produce 10.000 SU7 in soli 32 giorni dopo aver ricevuto oltre 50.000 ordini

In meno di due mesi dal debutto del suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV), Xiaomi, conosciuto principalmente per la sua influenza nel mondo degli smartphone, ha annunciato cifre di produzione notevoli per il modello SU7. Questi dati evidenziano un'inizio promettente nell'industria automobilistica per l'azienda tecnologica cinese.

La strategia di Xiaomi non si è focalizzata solo sulla tecnologia all'avanguardia ma anche sull'integrazione con il suo esistente ecosistema di prodotti. L'SU7 è stato progettato per attrarre i già 20 milioni di utenti di smartphone Xiaomi in Cina, offrendo un sistema completamente integrato che collega veicolo e dispositivi. L'accoglienza del mercato è stata straordinaria, con oltre 50.000 ordini registrati nei primi 27 minuti di vendita, portando a una lista d'attesa fino a sette mesi.

Di fronte a una domanda così elevata, Xiaomi ha velocemente ripensato alla sua strategia produttiva, mirando a superare le quantità inizialmente previste per soddisfare gli ordini. Grazie alla sua solida esperienza nella produzione di dispositivi elettronici, l'azienda ha potuto rapidamente ottimizzare le linee di assemblaggio per il nuovo BEV. A conferma di ciò, a soli 32 giorni dal lancio, Xiaomi ha celebrato la produzione del suo 10.000esimo SU7.

L'entusiasmo generale per SU7 è testimonianza dell'interesse crescente verso i veicoli elettrici, con Xiaomi che ora punta a un obiettivo ambizioso: la produzione di 100.000 unità entro la fine dell'anno. A sostegno di questa aspettativa, l'azienda ha già consegnato 5.781 SU7 in Cina e sta contemplando una futura espansione in nuovi mercati. SU7 è disponibile in tre varianti: Standard, Pro e Max, con prezzi che variano dai 215.900 RMB (circa 28.000€) ai 299.900 RMB (circa 39.000€).