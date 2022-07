Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare delle società big tech interessate a entrare nel mondo della mobilità elettrica, e più volte vi abbiamo anticipato le intenzioni di Xiaomi, colosso cinese capace di crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni: secondo le ultime voci circolate online, Xiaomi svelerà il suo primo prototipo di auto elettrica marciante durante il mese di agosto, anticipando la concorrenza di Apple.

Lei Jun, fondatore di Xiaomi, è particolarmente coinvolto nel progetto dell’auto elettrica ed è proprio per questo motivo che la società è stata in grado di avere già un prototipo marciante: quest’ultimo svolgerà una funzione importante nei test invernali, fondamentali per concludere lo sviluppo di un’auto. Il rilascio sul mercato è previsto per il 2024, ma non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se l’azienda riuscisse ad anticipare ulteriormente i tempi, portando i primi esemplari sul mercato già nel 2023.

L’impegno e l’investimento economico da parte di Xiaomi è stato davvero importante: dopo l’annuncio avvenuto a marzo 2021, l’azienda cinese ha investito 1,54 miliardi di dollari per avviare la produzione, e prevede di spendere altri 10 miliardi nei prossimi 10 anni per completare la struttura di produzione.

Più di 1000 dipendenti sono stati dedicati alla ricerca e sviluppo nel sito di Yizhuang, che una volta completato sarà in grado di produrre 300.000 vetture ogni anno; ci vorranno 2 anni almeno per arrivare a pieno ritmo, ma una volta raggiunto questo stadio Xiaomi sarà nella posizione di competere ad armi pari con diverse realtà della mobilità.

Mancano ancora tante informazioni tecniche sulle auto che Xiaomi deciderà di produrre: per ora sappiamo solo che le auto saranno tutte 100% elettriche e che saranno dotate di sistemi di guida autonoma di livello 3 – vedremo se la compagnia sarà in grado di rispettare anche questa promessa fatta, per il momento non ci resta che attendere la presentazione del prototipo attesa nel mese di agosto.