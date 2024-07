Apple classifica tre prodotti iconici come "vintage": ecco quali sono

Apple ha recentemente aggiornato la lista dei suoi prodotti, denominando come vintage tre dispositivi iconici quali l'iPhone X, gli AirPods di prima generazione e l'HomePod originale. I prodotti Apple vengono classificati come vintage quando la loro distribuzione è stata discontinuata da più di cinque anni, ma meno di sette. Le riparazioni sono ancora possibili per questi dispositivi, a condizione che le parti di ricambio siano disponibili.

La designazione di obsoleto, invece, si applica ai prodotti la cui distribuzione è cessata da oltre sette anni, periodo dopo il quale il supporto hardware non è più garantito. Gli AirPods originali sono stati lanciati nel dicembre del 2016, segnando una svolta per Apple con l'introduzione di un paio di cuffie completamente wireless, in concomitanza con il rilascio dell'iPhone 7, noto per essere stato il primo modello di iPhone senza il jack per le cuffie.

HomePod, annunciato durante la WWDC 2017, è stato reso disponibile solo nel febbraio 2018 a causa di alcuni ritardi non programmati, ed è stato poi dismesso nel marzo 2021. Tuttavia, una nuova versione è stata lanciata a gennaio 2023.

Per quanto riguarda l'iPhone X, lanciato sul mercato come una vera e propria innovazione con il suo design rivoluzionario senza pulsante Home, schermo OLED senza cornici, Face ID e un prezzo di partenza di 1.189€, ha segnato un punto di svolta nella storia della telefonia mobile.