Xiaomi si prepara ad entrare nel mondo delle quattro ruote con un focus sul mercato delle auto elettriche grazie alla nascita di una nuova divisione aziendale. Secondo le ultime informazioni, Xiaomi avrebbe potenziato questa nuova divisione, incrementando l’organico dedicato al team di sviluppo del primo progetto. Attualmente, il team al lavoro sul nuovo modello sarebbe composto da circa 1.600 persone tra le attività di ricerca e sviluppo e le divisioni dedicate al marketing e alla vendita. Il progetto diventa, di mese in mese, sempre più concreto.

Creare da zero una divisione dedicata al mondo dell’auto non è facile ma Xiaomi prevede un investimento di 10 miliardi di dollari per entrare nel settore, concentrandosi inizialmente sulla Cina. Secondo le prime informazioni, Xiaomi avrebbe scelto di posticipare il debutto della concept car della sua prima auto elettrica. Il debutto, inizialmente previsto per il mese di agosto, è stato posticipato al prossimo mese di settembre. Si tratta, quindi, di un piccolo ritardo che non dovrebbe pregiudicare la tabella di marcia dell’azienda. Il progetto è, in ogni caso, ancora in pieno sviluppo.

Xiaomi punta a lanciare la sua prima auto elettrica sul mercato nel corso dei prossimi anni. Successivamente, l’azienda intende potenziare la divisione auto, andando a creare una vera e propria gamma di veicoli a zero emissioni con cui conquistare il mercato cinese e, in futuro, anche il mercato delle quattro ruote globale. L’appuntamento con il nuovo modello di Xiaomi è, quindi, fissato per il prossimo mese di settembre. Maggiori dettagli sul nuovo progetto arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.