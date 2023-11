Xiaomi sfida Model 3 con la sua elettrica da oltre 600 cavalli

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Nell'attesa dell'annuncio tanto atteso dell'iCar di Apple, un nuovo contendente nel settore automobilistico elettrico ha fatto la sua comparsa in Cina. Si tratta della SU7, il veicolo elettrico di Xiaomi, la rinomata casa produttrice di smartphone con sede a Pechino. Benché non ufficialmente presentato, il veicolo è già sul punto di rivaleggiare con la famosa Tesla Model 3.

Conosciuto inizialmente con il nome in codice MS11, questo compatto veicolo elettrico è stato prodotto in collaborazione con BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co Ltd) e, sebbene non ancora ufficialmente svelato, è stato introdotto dal Ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT), che ha diffuso immagini e dati tecnici.

Le immagini recentemente divulgate anticipano una berlina elegante, con un design che sembra ispirato alla Porsche Taycan. Il veicolo presenta un muso basso, parafanghi anteriori aguzzi, maniglie delle porte a filo, una vita snodata e archi posteriori muscolosi. Nonostante alcune anticipazioni già circolate, queste immagini più chiare mostrano i dettagli del veicolo in tutto il suo splendore.

I dettagli tecnici forniti dal MIIT indicano un passo di 3.000 mm, in linea con modelli come la Hyundai Ioniq 5 e notevolmente più lungo dei 2.875 mm della Tesla Model 3. Gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere tra ruote da 19 o 20 pollici e potranno optare per un'auto dotata di un sensore Lidar per funzionalità avanzate di assistenza alla guida.

Il lancio prevede tre allestimenti: SU7, SU7 Pro e SU7 Max, con alcune versioni che includono uno spoiler posteriore attivo. Il motore di base, con una potenza di 295 CV, è un singolo propulsore elettrico che muove solo le ruote posteriori, raggiungendo una velocità massima di 210 km/h. Per coloro che desiderano un'esperienza più prestante, è disponibile una configurazione AWD opzionale con due motori che erogano una potenza impressionante di 664 CV e una velocità massima di 265 km/h.

Con le vendite previste per la fine dell'anno, la SU7 di Xiaomi promette di essere una forza significativa nel mercato automobilistico elettrico cinese, sfidando direttamente il dominio di BYD e Tesla nella regione. Il prezzo rimane ancora un mistero ma nelle prossime settimane sicuramente arriveranno maggiori dettagli.