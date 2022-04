Xpeng si prepara a portare la sua Xpeng P5 sul mercato europeo. La casa cinese, infatti, ha annunciato l’apertura degli ordini della sua berlina elettrica in alcuni mercati europei. La vettura è già ordinabile in Danimarca, Svezia e Olanda. A breve, inoltre, è prevista l’apertura degli ordini anche in Norvegia, mercato di riferimento per le elettriche in Europa. L’apertura degli ordini rappresenta anche la conferma ufficiale sul prezzo di vendita europeo della Xpeng P5 (anche se potrebbero esserci piccole differenze in base al mercato di commercializzazione). In Europa, quindi, la nuova Xpeng P5 sarà in vendita a partire da circa 48 mila euro. La vettura, ricordiamo, fa parte di una strategia più articolata con cui Xpeng punta ad affermarsi in Europa con il lancio di tre nuovi modelli.

Xpeng P5

Nei mercati in cui è già ordinabile, la nuova P5 potrà essere prenotata online, con un deposito di 100 euro. Al momento, però, i tempi di consegna sono tutti da verificare. I lockdown in Cina hanno rallentato la produzione e, quindi, allungato i tempi di consegna delle prime unità della Xpeng P5 destinate al mercato europeo. Attualmente, inoltre, la vettura è ordinabile con pochissimi accessori extra oltre alla dotazione di serie. C’è, infatti, il solo pacchetto Deluxe ad andare ad arricchire la dotazione rispetto alla versione base.

Dal punto di vista tecnico, la nuova berlina elettrica di Xpeng può contare su di una batteria da 66 kWh. Secondo i dati WLTP, questo valore garantisce un’autonomia di 465 chilometri. In Cina, inoltre, è disponibile anche una variante entry level da 55,9 kWh oltre che una top da 71,4 kWh. Per il momento, però, queste versioni non arriveranno in Europa. Maggiori dettagli su possibili evoluzioni future della gamma potrebbero arrivare nelle prossime settimane.