Z9 GT è la nuova elettrica da 965 cavalli del marchio premium di BYD e arriverà in Europa

Nonostante l'imposizione di nuovi dazi da parte dell'Unione Europea sulle automobili elettriche cinesi, la Denza, ora parte del gruppo BYD e originariamente nato da una joint venture con Mercedes, non sembra intimidita e prevede di introdurre sul mercato europeo la sua nuova Z9 GT.

Questo modello è una shooting brake totalmente elettrica e considerata una diretta concorrente della Porsche Panamera.

Yi Sun, responsabile dei prodotti europei di Denza, ha recentemente dichiarato in un'intervista rilasciata ad Autocar che la compagnia è attualmente in trattative con alcuni, possibili, concessionari europei per distribuire la Z9 GT, oltre ad altri modelli.

La Denza Z9 GT spicca per le sue specifiche tecniche impressionanti, con tre motori elettrici che generano una potenza complessiva di 965 CV, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Oltre alla Z9 GT, sembra che anche il SUV FangCheng Bao 5, precedentemente presentato sotto il marchio BYD, possa essere introdotto in Europa con il marchio Denza. “Crediamo che il Bao 5 sarebbe una buona aggiunta al nostro portafoglio europeo,” ha aggiunto Sun, sottolineando l'intenzione dell'azienda di unificare i suoi prodotti sotto un unico marchio di lusso.

In risposta al crescente interesse e successo nel mercato europeo, BYD ha deciso di potenziare le sue attività di ricerca e sviluppo per adeguare i futuri modelli agli standard e ai gusti dei consumatori europei.

Sun ha infatti concluso: "I nostri modelli sono stati originariamente sviluppati seguendo gli standard cinesi, ma ora stiamo lavorando affinché tutti i futuri modelli rispettino i criteri globali".

Questo cambiamento strategico mira a rafforzare ulteriormente la presenza di BYD, e Denza in questo caso, non solo nel mercato europeo, ma soprattutto in quello globale delle auto elettriche.