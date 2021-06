Zaiser Electrocycle, la cruiser da quasi 500 km di autonomia

Zaiser è una start-up nata in Colorado con l’intento di realizzare una moto elettrica a lungo raggio: secondo quanto afferma la compagnia, il suo primo modello chiamato Electrocycle sarà in grado di percorrere fino a 480 km con una sola carica.

Il lancio ufficiale della Zaiser Electrocycle è atteso tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ma abbiamo già alcune informazioni tecniche molto interessanti: il vano batteria posto al centro della corposa cruiser è in grado di ospitare una batteria – removibile – da 17.3 kWh con un sistema di ricarica rapida, la quale alimenta una configurazione a doppio motore elettrico che fornisce alla Electrocycle una trazione integrale. La velocità massima è indicata in 200 km/h, con un tempo di 3.6 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e, come anticipato in apertura, un’autonomia di guida complessiva di circa 480 km – come sempre questo dato può variare in base alla velocità.

Tra le altre caratteristiche che al momento Zaiser ha comunicato troviamo il controllo di trazione, un sistema di stabilizzazione automatica di cui purtroppo non abbiamo nessuna informazione aggiuntiva, sensori di prossimità, sistema di assistenza stradale automatico, design modulare (probabilmente riferito alle batterie), accessori indossabili interconnessi con la moto, e tanto altro ancora.

Ad oggi queste promesse di Zaiser sono ancora tutte da mantenere, ma se davvero la start-up statunitense riuscisse a consegnare quanto promesso potrebbe davvero attirare l’attenzione di molti piloti interessati alle moto elettriche ma scoraggiati dalla scarsa autonomia: partire da un modello cruiser come la Electrocycle assicura inoltre un sicuro interesse da parte del mercato nord-americano, dove questa tipologia di moto è particolarmente diffusa.

Zaiser sta portando avanti anche una campagna di raccolta fondi tramite Wefunder, con un obiettivo fissato a 500,000 $ in cambio di quote societarie in futuro: i sostenitori riceveranno alcuni bonus se decideranno di investire 500 $, 1000 $ o 10,000 $.