Ztl Quadrilatero Milano: guida completa a orari e regole

Nel cuore pulsante di Milano sta per prendere forma una nuova rivoluzione della mobilità urbana. Da metà maggio, il celebre Quadrilatero della moda, tempio dello shopping di lusso milanese, si trasformerà in una Zona a traffico limitato permanente, attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questo cambiamento, che interessa l'area delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, Cino del Duca e corso Monforte, arriva dopo il via libera definitivo del ministero delle Infrastrutture. La fase di rodaggio durerà circa due mesi, durante i quali le telecamere saranno in fase di test per verificarne l'efficacia, mentre saranno gli agenti della Polizia Locale a sanzionare manualmente i trasgressori con multe di 83 euro.

La peculiarità di questa nuova ZTL risiede nella sua rigidità quasi assoluta. Contrariamente ad altre zone a traffico limitato, qui l'accesso sarà vietato anche ai veicoli elettrici, creando di fatto un'isola quasi completamente libera dal traffico automobilistico. Le uniche eccezioni, che dovranno comunque essere preventivamente registrate nel sistema, riguardano categorie specifiche di utenti: residenti e domiciliati muniti di autorizzazione, proprietari di box o posti auto all'interno dell'area e chi necessita di accedere alle autorimesse presenti nella zona.

Nico Ruge via Unsplash

Le imprese di manutenzione potranno accedere per interventi necessari, così come artigiani e impiantisti che prestano servizi occasionali, per un massimo di 50 ingressi all'anno. Gli enti che offrono servizi gratuiti di pronto soccorso e assistenza sociosanitaria godranno di specifiche deroghe. Sul fronte della mobilità a due ruote, è prevista una proroga: moto e ciclomotori potranno continuare a circolare fino a metà maggio 2026.

Per quanto riguarda il mondo dell'accoglienza e del turismo di lusso, altra vocazione fondamentale del Quadrilatero, sono previste eccezioni per le auto degli ospiti diretti alle strutture alberghiere, i taxi, gli NCC e i veicoli dedicati al servizio di car valet offerto da negozi e hotel. Questo permetterà di mantenere l'accessibilità per la clientela d'élite che rappresenta il target primario delle boutique di alta moda presenti nell'area.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della logistica e delle consegne. I veicoli per il trasporto merci potranno accedere in specifiche fasce orarie: dalle 20 all'1 di notte e dalle 9 alle 11 del mattino. Per chi trasporta alimenti deperibili, è prevista un'ulteriore finestra dalle 16 alle 18. Queste fasce sono state calibrate in base a uno studio condotto da Amat sui flussi pedonali, che ha evidenziato un picco di presenza tra le 11 e le 18, con un massimo di circa 7.000 persone all'ora tra le 13 e le 15.

Al termine della fase di test, da metà giugno, la sorveglianza sarà affidata completamente agli occhi elettronici delle telecamere, che rileveranno automaticamente le infrazioni elevando sanzioni di 95 euro, in linea con quanto già avviene per Area B e Area C, secondo l'articolo 7 del Codice della strada. Un sistema intelligente che riconoscerà autonomamente le categorie dei veicoli autorizzati, senza necessità di registrazione preventiva per i mezzi di trasporto merci.