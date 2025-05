AI e incremento dei dati, ecco la rivincita dei NAS

Nell'era del cloud e dell'intelligenza artificiale, si potrebbe pensare che un Network Attached Storage (NAS) sia una tecnologia superata per un'azienda. Invece, un NAS si rivela un elemento sorprendentemente fondamentale, offrendo vantaggi unici e complementari. Consideriamo la sovranità e il controllo dei dati. Mentre il cloud offre scalabilità e accessibilità, i dati risiedono su server di terzi. Un NAS, al contrario, mantiene i dati cruciali all'interno dell'infrastruttura aziendale, garantendo un controllo completo sulla loro posizione, sicurezza e conformità normativa. Questo è particolarmente importante per settori con requisiti di privacy e sicurezza stringenti, dove la localizzazione dei dati è un fattore critico. In secondo luogo, i costi a lungo termine. Le soluzioni cloud spesso si basano su abbonamenti, i cui costi possono aumentare significativamente con la crescita dei dati e dell'utilizzo. Un NAS, pur richiedendo un investimento iniziale, offre una prevedibilità dei costi maggiore nel tempo. Una volta acquistato, i costi operativi principali sono legati all'energia elettrica e alla manutenzione, che tendono a essere inferiori rispetto alle tariffe di archiviazione cloud su larga scala.

Il valore dei NAS

Un altro aspetto cruciale è la velocità e l'affidabilità della rete locale. L'accesso ai dati su un NAS all'interno della rete locale è generalmente molto più rapido e stabile rispetto all'accesso tramite internet al cloud. Questo è fondamentale per applicazioni che richiedono un'elaborazione intensiva dei dati, come l'analisi video, la gestione di grandi database o i flussi di lavoro multimediali, dove la latenza può impattare significativamente la produttività. Inoltre, un NAS può svolgere un ruolo cruciale come infrastruttura per l'intelligenza artificiale. L'AI spesso richiede l'accesso a grandi quantità di dati per l'addestramento dei modelli e l'inferenza. Un NAS può fornire un repository di dati centralizzato e ad alta velocità accessibile ai sistemi di IA on-premise, garantendo che i dati sensibili rimangano all'interno dell'azienda e che l'accesso sia ottimizzato per le esigenze computazionali dell'AI.

A tal proposito,Synology ha presentato il suo ultimo DiskStation DS925. Questo nuovo dispositivo è pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e aziende che necessitano di elevate prestazioni e una gestione dei dati estremamente affidabile. Jeffrey Huang, product manager di Synology, ha sottolineato come i modelli della serie Plus a 4 vani abbiano riscosso un enorme successo, superando il milione di installazioni. Huang ha spiegato che questi modelli sono molto apprezzati sia dai professionisti che dalle aziende con ambienti remoti e filiali multiple che li utilizzano come server edge. Proprio per questo motivo, il DS925+ è stato progettato per offrire prestazioni e affidabilità di livello enterprise.

Archiviazione efficiente e scalabilità

Il DS925+ si distingue per la sua capacità di gestire carichi di lavoro particolarmente impegnativi. È dotato di porte dual 2.5GbE e due slot M.2, che permettono di creare uno storage pool all-flash o cache, garantendo notevoli miglioramenti nelle prestazioni rispetto al modello precedente. Nello specifico, il DS925+ offre download SMB più veloci del 149%, upload più veloci del 150%, letture più veloci del 131% e scritture più veloci del 150%. Oltre alle prestazioni, questo modello a 4 vani offre anche un'elevata capacità di archiviazione e scalabilità. In combinazione con la nuova unità di espansione DX525, il DS925+ supporta fino a 9 vani unità e raggiunge una capacità grezza di 180 TB, consentendo agli utenti di espandere lo storage in base alle loro crescenti necessità. Questa caratteristica lo rende ideale per gestire volumi di dati in continua espansione.

Synology ha progettato il DS925+ come un sistema completo per assicurare prestazioni e affidabilità costanti, soprattutto se utilizzato con gli hard disk Synology. La compatibilità dei dischi è stata attentamente valutata attraverso un rigoroso processo di test di oltre 7.000 ore. Per garantire un'integrazione ottimale e un'affidabilità a lungo termine, l'installazione di DSM sul DS925+ richiede l'utilizzo di hard disk compatibili.

I vantaggi per le aziende

Il DS925+, basato sul DiskStation Manager (DSM) di Synology, offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le diverse esigenze di gestione dei dati aziendali. Synology Drive trasforma il sistema in un cloud privato, facilitando l'accesso multipiattaforma e la sincronizzazione sito-to-sito per i team distribuiti. Active Backup Suite fornisce una protezione completa per dispositivi Windows, Linux e MacOS, macchine virtuali e account cloud, con opzioni di backup flessibili off-site. Surveillance Station offre una gestione video scalabile e analisi intelligenti in tempo reale, essenziale per proteggere i beni fisici. Il DS925+ e l'unità di espansione DX525 sono già disponibili attraverso la rete globale di partner e rivenditori Synology.