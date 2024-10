AI Orchestrator di Qualcomm integra preferenze personali, app e modelli di IA generativa

Qualcomm ha presentato AI Orchestrator, un framework che integra senza soluzione di continuità le preferenze personali, le applicazioni e i modelli di IA generativa sui dispositivi.

Accedendo ai dati presenti sul device, AI Orchestrator alimenta i modelli di intelligenza artificiale con le preferenze e le abitudini dell'utente, personalizzando le sue interazioni con le applicazioni.

Il framework sfrutta le informazioni di contesto, come le routine di allenamento, i contatti frequenti o le preferenze culinarie, per costruire un grafo di conoscenza a disposizione dell'assistente di IA; in questo modo, le interazioni dell'utente con le applicazioni diventano più significative e utili.

AI Orchestrator supporta più modalità di interazione col dispositivo, incluse quelle testuali, visive e vocali, grazie a modelli multimodali. L'orchestratore è in grado di comprendere l'intento dell'utente e capire se, per esempio, sta ponendo una domanda, vuole generare immagini o interagire con applicazioni o altri input.

Qualcomm Qualcomm AI Orchestrator

Qualcomm spiega che l'orchestratore può, tra le altre cose, aiutare gli utenti a destreggiarsi tra le notifiche riassumendone il contenuto e aprendo solo quelle considerate più importanti. A partire dal contenuto dei messaggi l'assistente può inoltre fissare appuntamenti controllando la disponibilità di entrambi gli utenti e prenotare visite o tavoli al ristorante.

AI Orchestrator si occupa anche di gestire gli impegni, offrire servizi in base alla posizione e fornire consigli personalizzati per aiutare l'utente a vivere un'esperienza fluida e senza intoppi, regalandogli più tempo libero.

"Qualcomm AI Orchestrator è più di un semplice strumento: è una rivoluzione nell'integrazione dell'intelligenza artificiale sui dispositivi. Armonizzando le funzionalità AI e fornendo un'esperienza ricca e personalizzata, stabilisce un nuovo punto di riferimento per le interazioni con i dispositivi basate sull'AI" ha affermato Durga Malladi, SVP & GM, Technology Planning & Edge Solution di Qualcomm.

Il framework sarà parte integrante dell'AI Stack di Qualcomm e a breve sarà disponibile in molti dispositivi Qualcomm e Snapdragon. In futuro si prevede il rilascio di configurazioni per l'integrazione device-to-device e device-to-car .